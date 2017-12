Boya:"No tenemos nada que hablar con un Estado que no habla, sino que ordena"

Lleida, 5 dic (EFE).- Mireia Boya, candidata de la CUP en Lleida, ha afirmado esta noche en el acto de inicio de campaña en esta provincia que no quieren hablar "con quien nos pega" y que no tienen "nada que hablar con un Estado que no habla, sino que ordena".

Según Boya, la única manera de conseguir una república catalana es la "unilateralidad".

"La papeleta que hay que elegir es la de la CUP -ha dicho- no solo para no dejar dormir más al fascismo, si no para que desaparezca para siempre".

Boya se ha mostrado partidaria de mantener vivo el "espíritu del 1-O", porque "será el que nos llevará a construir la república", ha señalado.

La candidata de la CUP por Lleida también ha hecho referencia al litigo de las obras de Sijena y tras decir que "los museos serán siempre nuestros", ha afirmado: "No podemos dejar que gane este golpe de Estado en forma de 155".

En este sentido, ha criticado al alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, a quien considera partícipe del conflicto por "haber apoyado el 155".

Por su parte, Gabriela Serra, exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, ha abogado por iniciar un proceso constituyente "desde abajo, con los de abajo y para los de abajo".

Serra ha animado a construir una república "abierta al mundo" donde sea el poder popular quien la lidere.

"Los que no aman la libertad creen que los pueblos tienen miedo. Pero lo que no saben es que cuando el pueblo la pierde son ellos los que comienzan a tenerlo", ha aseverado Serra.

Finalmente, la exdiputada de la CUP ha animado a la ciudadanía a votar el próximo 21D. "Ellos tienen la razón de la fuerza y nosotros la fuerza de la razón", ha concluido.