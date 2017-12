Rajoy urge al PSOE a acordar una nueva financiación que no aprobará sin su apoyo

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha urgido hoy al PSOE a consensuar con el Ejecutivo el nuevo modelo de financiación autonómica y ha asegurado que, sin el apoyo de los socialistas, no lo aprobará.

Rajoy se ha referido al debate existente sobre el nuevo modelo de financiación en declaraciones a los periodistas a su llegada al Congreso para participar en la recepción con motivo del Día de la Constitución.

Ante la petición del PSOE, y en concreto de dirigentes como la presidenta andaluza, Susana Díaz, de que cumpla su compromiso de presentar el nuevo modelo antes de fin de año, ha subrayado que el PP cuenta con 137 votos en el Congreso y para aprobar una iniciativa de ese tipo necesita la mayoría.

"Yo no voy a aprobar el modelo de financiación autonómica, porque no puedo y no quiero, sin el PSOE, que, como es sabido -ha subrayado- gobierna en un número importante de comunidades autónomas".

Ha asumido que hay dirigentes políticos que aseguran que esto urge y les ha respondido: "Si eso urge, que se apliquen todos a trabajar, porque con 137 diputados no se puede aprobar ningún modelo de financiación".

Rajoy, quien ha insistido en que a él no le gusta el actual modelo, ha recordado que fue aprobado por el PSOE con los votos en contra del PP.

"Una razón más para que el modelo de financiación sea producto de un gran consenso, porque, si no, pasa lo que está sucediendo ahora, que hay a algunos que le gusta y a otros no", ha resaltado.

En ese sentido, ha reiterado que su disposición a reformar la financiación es total y ha recordado que existe un debate al respecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Espero que todos se apliquen y trabajen, porque el Gobierno ya ha puesto en marcha la reunión del Consejo, el grupo de expertos y el grupo de trabajo, y ahora los demás tienen que poner también algo de su parte para que se pueda aprobar", ha añadido.