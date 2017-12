Susana Díaz urge a convocar el CPFF este mes porque Rajoy aún "tiene tiempo" de presentar nuevo modelo de financiación

6/12/2017 - 13:23

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aún "tiene tiempo" para presentar un nuevo modelo de financiación autonómica antes de fin de año, que es "a lo que se comprometió" en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, y en esa línea ha urgido al Gobierno a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del próximo 31 de diciembre.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La dirigente socialista se ha referido a esta cuestión en declaraciones a los periodistas al asistir en el Congreso de los Diputados, en Madrid, al acto de conmemoración del 39 aniversario de la Constitución española, donde ha enfatizado que el nuevo modelo de financiación autonómica "tiene que estar sobre la mesa antes del 31 de diciembre, porque fue a lo que se comprometió el presidente" con los máximos responsables de comunidades autónomas, "que también somos Estado", en la Conferencia de presidentes de enero.

"Mal empezamos si el presidente da su palabra a los presidentes de comunidades autónomas y, a tres semanas de expirar el plazo, esto se convierte en papel mojado", según ha comentado Susana Díaz, que ha dicho que no ve al presidente "interesado en cumplir su palabra y reformar el modelo de financiación", porque "creo que se quiere aprovechar del esfuerzo de comunidades autónomas y ayuntamientos para saltarse el 2018, año de déficit excesivo, y llegar a 2019 limpio de polvo y paja a costa de la educación, la sanidad y los servicios públicos, y del esfuerzo de los ayuntamientos", para que, "seguramente", el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegue al "último tramo antes de elecciones con 'regalitos fiscales'".

La presidenta ha añadido que "es mi sensación a día de hoy, y cada día lo tengo más claro, porque no les veo movimiento real de querer poner el modelo de financiación encima de la mesa", ha abundado Díaz, para pedir al Gobierno que "no digan que no han tenido tiempo", porque "han tenido un año".

Díaz ha indicado que ella no tiene "que atacar a nadie para defender a Andalucía", y simplemente sostiene que "un buen padre y madre de familia tiene que tratar igual a todos sus hijos, y al que menos tiene ayudarle más para que viva igual que sus hermanos", y ha criticado que Rajoy "no tiene tiempo para la inmensa mayoría de los españoles" y que éstos "tengan garantizados el 1 de enero la sanidad, educación y dependencia".

Tras apuntar que, "en un momento en el que el país necesita estabilidad, consenso, acuerdo y un proyecto de convivencia colectivo, eso solo se garantiza con un trato por igual a todos los ciudadanos", la presidenta de la Junta ha afirmado que si el presidente del Gobierno "quiere, lo puede hacer", en relación a la presentación de un nuevo modelo de financiación.

"Tiene tiempo, tres semanas; en menos tiempo hemos visto otros cambios en los últimos tiempos", ha añadido la también secretaria general del PSOE-A, que ha lamentado el "total desahogo" con el que ya Rajoy avanza que "no vamos a poder antes del 31 de diciembre" acometer la reforma de la financiación. "Será porque ellos quieren", ha replicado Díaz, que ha recordado que el Gobierno ya cuenta con el informe de expertos para dicha reforma y lo que debe hacer, según ha agregado, es "convocar el CPFF", después de que, además, "todas las comunidades autónomas hemos hecho nuestra evaluación".

NO VE VOLUNTAD EN RAJOY DE "CUMPLIR SU PALABRA"

Tras lamentar que no ve "ninguna voluntad política" en el presidente, "y lo peor, de cumplir su palabra", Díaz ha insistido en que "el modelo de financiación es urgente, y además hay un compromiso hasta el 31 de diciembre", de forma que "ya estamos en la prórroga de la prórroga".

"No tiene nombre que no haya convocado al CPFF, y espero que lo haga en las próximas semanas antes de que finalice el año", ha abundado Díaz, que ha apelado al "consenso" y al "respeto" a la Transición, aunque "sé que para algunos el consenso no está de moda".

En declaraciones a los medios en los exteriores del Congreso, la presidenta andaluza ha insistido en que no quiere "criticar a nadie para defender a mi tierra", y en argumentar que "el que tiene que cuidar de todos es el padre y la madre, y, si no lo hace, será un mal padre", en alusión al presidente del Gobierno.

En esa línea, ha argumentado que "si Rajoy ha tenido tiempo para calcular el cupo vasco, tiene que cumplir su palabra y, antes del 31 de diciembre, las comunidades autónomas deben tener suficiencia financiera con un nuevo modelo con el que podamos garantizar los ciudadanos su educación, sanidad y servicios sociales".

A la pregunta de si comparte con el primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Miquel Iceta, que "habría que condonar la deuda de algunas comunidades autónomas", Díaz ha respondido que comparte con su compañero socialista catalán que "hay que ganar en Cataluña" porque dicha comunidad "necesita un gobierno sensible, que piense en los problemas de los ciudadanos y que no le conduzca al precipicio".

"Sobre el resto, opino lo mismo en Cataluña, Euskadi, Madrid o Andalucía, que los ciudadanos tienen que tener los mismos servicios públicos vivan donde vivan, y esos recursos públicos los tiene que garantizar el Estado", ha zanjado Susana Díaz.