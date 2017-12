Feijóo cree que sería una "buena noticia" que Arrimadas ganase a ERC el 21D

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que si la candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, gana las elecciones del 21 de diciembre, sería una "buena noticia", aunque ha advertido de que Cs nunca consigue los votos que le dan las encuestas.

En una conversación informal con periodistas en la recepción oficial con motivo del Día de la Constitución en el Congreso, Feijóo ha subrayado que Cataluña se encuentra en estado de excepción y ha incidido en la necesidad de acabar con gobernantes que viven en la ficción.

En este sentido, ve bien posicionada a Arrimadas, de la que ha destacado que "tiene mensaje y sabe darlo", pero ha incidido en que carece de experiencia en materia de gestión pública.

Aunque no ha puesto en duda que Ciudadanos vaya a lograr un buen resultado, ha asegurado que no será a costa del PP, que, ha incidido, no perderá tanto porcentaje de voto como apunta la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le sitúa como última fuerza con 7 escaños en el Parlament.

Sobre la reforma de la Constitución, ha advertido de que lo primero que hay que ver es si se quiere modificar o acabar con ella, porque, en su opinión, hay algunos partidos que pretenden eliminarla.

Y, una vez que se apueste de verdad por la reforma, habría que plantearse con qué objetivo, ha añadido el presidente gallego, que, preguntado sobre el sistema de financiación autonómica, ha dicho que si no hay un acuerdo con el PSOE, no funcionará.

Feijóo ha reiterado su petición de transparencia sobre el cálculo del cupo vasco, que en cualquier caso no cuestiona, por ser un derecho reconocido en la Constitución para el País Vasco.