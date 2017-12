Iglesias ve grandes posibilidades de una repetición electoral en Cataluña

Madrid, 6 dic (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve grandes posibilidades de que el resultado electoral en Cataluña haga imposible cualquier pacto de Gobierno y que, por tanto, haya que ir a una repetición electoral ante la falta de acuerdos para investir un candidato a la presidencia de la Generalitat.

Esta es una de las tesis que el líder de Podemos ha reconocido como muy posible en una conversación informal con periodistas durante el acto oficial del día de la Constitución en el Congreso.

Iglesias ha calificado como "inverosímil" casi cada una de las opciones de acuerdos de Gobierno que puede salir de las urnas el 21 de diciembre, dados los vetos que mantienen unas y otras fuerzas políticas respecto a sus adversarios.

Catalunya En Comù Podem y Podemos ya han repetido que no apoyarían un acuerdo que incluya a Cs, al PDeCAT o al PP.

Eso significa que rechazarían un pacto de Gobierno de PSC, Ciudadanos y PP, pero también un acuerdo de los independentistas entre PDeCAT, ERC y la CUP, lo que abocaría casi sin remedio a otros comicios.

Iglesias ha considerado incompatible con sus bases un Gobierno en el que se incluya a Ciudadanos y, además, cree que es prácticamente imposible que ERC apoye investir al candidato del PSC, Miquel Iceta.

Así las cosas, el único escenario que podría evitar una repetición electoral, según el contexto en el que se mueve Podemos, sería un acuerdo entre las fuerzas progresistas, ERC, PSC y 'los comunes', lo que tampoco parece fácil porque pueden no dar los números.

Entraría entonces en juego la CUP, partido que Podemos no descarta que pueda apoyar esa opción de Gobierno.

"Hay grandes posibilidades de una repetición electoral", ha admitido Iglesias, quien apuesta por el candidato de Catalunya En Comù, Xavier Doménech, como el único capaz de aglutinar en unas negociaciones a fuerzas como ERC y el PSC, que se rechazan entre ellas.

Añaden en el partido morado que no tienen miedo a que les culpen de una repetición electoral y que eso no les va a hacer elegir un candidato a president que no quieran.

Para Iglesias, Domenech y no Iceta es el "candidato Borgen", nombre de una serie de televisión danesa que cuenta la historia de una política que, a pesar de ser de un partido minoritario, acaba como primera ministra de Dinamarca por los vetos entre los candidatos mayoritarios.

Puestos a elegir entre un candidato que no sea ni el primero ni el segundo más votado, Podemos parece dispuesto a defender el suyo propio, Xavier Doménech, quien -según Iglesias- es quien menos rechazo provoca y, por ello, el que puede sentar a hablar a Miguel Iceta y Oriol Junqueras (ERC), y encabezar un Gobierno transversal.

Y así se lo ha insinuado hoy el líder de Podemos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una breve conversación durante el cóctel en el Congreso por el día de la Constitución.

"Doménech es el candidato Borgen" le ha dicho hoy Iglesias a Sánchez, con quien no hablaba desde hace unos dos meses, y con quien hoy ha comentado brevemente la situación política en Cataluña e incluso el último programa de televisión en el que debatieron la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, y la número dos de ERC, Marta Rovira.

No ha dado para mucho más esa conversación, y queda pendiente aún de abordar entre ambos la ausencia de Podemos de la comisión del Congreso sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE y a la que los morados de momento no se plantean incorporarse.

Están convencidos de que los números no dan para una reforma de la Constitución que el PP, además, no quiere acometer; y de que una comisión en la que no participan los partidos catalanes no va a servir para nada.

Por eso, Iglesias apuesta por abordar los cambios que defiende Podemos a través de otras vías, quizá a través de la presentación de iniciativas en el Congreso que sirvan para reformar el Senado o la ley electoral para hacerla más proporcional, dos asuntos que sí podrían apoyar el PSOE y Ciudadanos.