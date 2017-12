Rajoy confía en agotar la legislatura y cree que no ha hecho "nada tan malo" para no repetir como candidato

6/12/2017 - 15:49

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que en enero retomará la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y está dispuesto a agotar la legislatura. De hecho, ha asegurado que no ha hecho "nada tan malo" para no repetir como candidato del PP a la Moncloa.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rajoy en una charla informal con los periodistas en la recepción celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del 39 aniversario de la Constitución, un acto al que ha acudido acompañado por casi todos sus ministros.

Rajoy ha señalado que a partir de enero volverá a hablar con los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante las cuentas públicas de 2018, en especial con el PNV, cuyos cinco diputados son clave para reeditar un pacto similar al de 2017.

Los nacionalistas vascos rehusaron abrir esa negociación presupuestaria tras las cargas policiales en el referéndum convocado por los independentistas para el 1 de octubre y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con el cese de todo el Govern.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido --en esa conversación informal-- que esperarán al mes de enero, una vez que hayan pasado las elecciones catalanas, para hablar de los presupuestos formalmente, si bien ha dicho que "hay mucho hablado ya".

"NO SE ME OCURRE OTRO ESCENARIO"

Como ha hecho en otras ocasiones, el presidente del Gobierno ha defendido que las legislaturas duren cuatro años y ha mostrado su disposición a agotar la presente legislatura, que arrancó en octubre de 2017 con su investidura.

En este sentido, ha afirmado que no se le ocurre "otro escenario" que no sea acabar la legislatura y ha reiterado que se encuentra "bien", dejando la puerta abierta a repetir de nuevo como candidato del PP en las próximas generales.

"¿Por qué no me voy a poder presenta yo otra vez? No he hecho nada tan malo", ha enfatizado, para insistir en que se encuentra en buena forma para optar a un tercer mandato. "¿No se me nota?", ha bromeado con los periodistas.

Además, ha confesado que la relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es mejor ahora, pero la ha enmarcado en el diálogo normal entre políticos, como el que mantiene con otros líderes de la oposición. Preguntado expresamente por su relación con el expresidente José María Aznar, ha replicado: "Con Aznar bien, todo el mundo lo sabe".