Pablo Iglesias ve "grandes posibilidades" de repetición electoral por los vetos entre los partidos

6/12/2017 - 16:12

Cree que, ante la incapacidad de Junqueras, Arrimadas e Iceta para sumar mayorías, Domènech puede ser la alternativa con menor rechazo

Cree que, ante la incapacidad de Junqueras, Arrimadas e Iceta para sumar mayorías, Domènech puede ser la alternativa con menor rechazo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asume que en estos momentos existen "grandes posibilidades" de que haya que repetir las elecciones catalanas del 21 de diciembre ante la imposibilidad de formar Gobierno por los vetos que tienen los diferentes partidos entre sí, aunque cree que sería "lo peor" para todos.

Así se ha expresado el líder 'morado' en una conversación informal con periodistas durante la recepción celebrada en el Congreso con motivo del XXXIX aniversario de la aprobación de la Constitución, al ser preguntado sobre sus perspectivas tras las elecciones del 21D.

Iglesias ha reconocido que la posibilidad de que ERC y PSC se pongan de acuerdo para formar un Gobierno progresista es "inverosímil", debido a los vetos mutuos. Tampoco contempla apoyar un Gobierno liderado por PSC y apoyado por Ciudadanos, porque su partido es "incompatible" con la formación naranja, como también lo es con el PDeCAT, en el caso de que la iniciativa la tomara ERC.

Este escenario de vetos hace que los de Iglesias vean como única posibilidad verosímil, además de la repetición electoral, la de que se sea su candidato, el cabeza de lista de Catalunya en Comú-Pomde, Xavier Domènech, quien se encargue de recabar apoyos y liderar un Gobierno "transversal" y progresista ya que es, según defienden, "el menos rechazado".

DOMÈNECH, EL CANDIDATO 'BORGEN'

De hecho, Podemos define a Domènech como el candidato 'Borgen', en referencia a la serie política danesa que relata cómo la candidata de un partido menor se hace con la presidencia del país nórdico ante la incapacidad del partido conservador y el laborista de recabar apoyos.

Así se lo ha trasladado el propio Iglesias este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la recepción en el Congreso, en la primera charla que mantienen ambos líderes prácticamente desde el verano.

En dicha conversación, que ha sido muy breve, Iglesias y Sánchez no han profundizado sobre el escenario catalán postelectoral, pero el líder 'morado' no ha perdido la oportunidad de defender su convicción de que es su candidato, y no el del PSC, Miquel Iceta, quien a será capaz de recabar más consenso para formar un Gobierno, aunque obtenga menos apoyos en las urnas.

A pesar de esa convicción, el secretario general de Podemos también reconoce la dificultad de que esa opción triunfe y, por ello, admite que, teniendo en cuenta todos los vetos, existen "grandes posibilidades" de que finalmente haya que repetir elecciones en Cataluña, aunque no sea conveniente para nadie.

NO DECIDIRÁN "A LA FUERZA", POR MIEDO A LA REPETICIÓN ELECTORAL

A este respecto, fuentes de la dirección del partido morado explican que tienen claro que sus movimientos tras el 21D no se van a ver condicionados por el miedo a que les culpen de una repetición electoral. Es decir, no van a elegir "a la fuerza" apoyar un Gobierno que ni ellos ni sus bases deseen, sólo por evitar unos nuevos comicios.

Podemos es consciente, como apuntan las encuestas, de que tras el 21D su candidatura puede ser la llave para formar Gobierno, pero aún así asumen este reto con el convencimiento de que el hecho de asumir un papel decisivo no les llevarán a sucumbir a la presión.

Así, al igual que ya ocurrió en las negociaciones posteriores a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, tienen claro que no apoyarán un Ejecutivo liderado por el candidato del PSC, Miquel Iceta, si este depende también de un acuerdo con el partido de Albert Rivera, ya sea de gobierno o programático.

En su conversación con los periodistas, Iglesias se ha mostrado menos tajante en el caso del PDeCAT, al asegurar que depende de sus socios catalanes, los 'comunes', la decisión de permitir un Gobierno de ERC que se base en un pacto con la antigua convergencia. Eso sí, ha dejado claro que si fuera por Podemos, el PDeCAT tampoco entraría en la ecuación.