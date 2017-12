OTAN rehúsa opinar sobre candidatura Putin al "no interferir" en elecciones

Bruselas, 6 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó hoy comentar el anuncio del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de presentarse a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018, porque la Alianza "no interfiere" en elecciones.

"No interferimos en las elecciones presidenciales rusas. Así que no me corresponde a mí tener ninguna opinión sobre las elecciones presidenciales en Rusia", recalcó Stoltenberg en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Exteriores aliados.

Según Stoltenberg, "un mensaje claro de esta reunión es que la OTAN cree firmemente que nuestro enfoque dual hacia Rusia, de defensa y disuasión y diálogo, es el enfoque adecuado y se ha demostrado que es eficaz".

"Así que seguiremos manteniendo un diálogo político con Rusia", apuntó, en referencia a las vías de comunicación de la Alianza con Moscú pese a la suspensión de su colaboración práctica a raíz del papel ruso en la crisis separatista en el este de Ucrania.

Stoltenberg recordó que conoció a Putin "cuando acababa de ser elegido por primera vez, cuando yo era primer ministro (de Noruega). Ése fue nuestro primer encuentro".

"Rrabajé con él cuando yo era primer ministro de Noruega y ahora trabajo con Rusia en otra capacidad, como secretario general de la OTAN", añadió.

Aunque se daba por hecho que el jefe del Kremlin volvería a presentarse a la reelección -por otros seis años- la tardanza de Putin en anunciar su candidatura ha sido en las últimas semanas motivo de comentarios y análisis de expertos y medios.

Será la cuarta vez que Putin concurra a unos comicios presidenciales, tras los de 2000, 2004 y 2012, con el paréntesis de cuatro años como primer ministro entre 2008 y 2012.