Riera (CUP-Crida Constituent): "Si hay 'pressing CUP' para hacer autonomía o aplazar la República no estaremos"

6/12/2017 - 19:20

Defiende que las elecciones "se ganan en escaños"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Generalitat de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha advertido este miércoles: "Si hay 'pressing CUP' para facilitar un Govern para hacer autonomía y de tanto en tanto hablar de república o que la aplace a un horizonte temporal imprevisible e indefinido no estaremos y asumiremos todas las consecuencias y responsabilidad".

En rueda de prensa, el cabeza de lista por Barcelona ha afirmado que la CUP no irá al Parlament a dar continuidad al autonomismo, sino para lograr "un cambio disruptivo para romper con el régimen del 78", y que colaborará en la gobernabilidad y, si es necesario, participará en el Govern, si éste está comprometido con la república desde el primer minuto, desobedece el 155 e inicia un proceso constituyente.

Ha afirmado que, si el Govern que surja no está comprometido con implementar la república irá a la oposición y actuará "de forma creativa", y ha admitido que le inquieta la lectura literal de los programas de ERC y JuntsxCat y espera que luego en el Parlament sea republicana.

"CABALLO PERDEDOR"

Ha vuelto a apostar por la vía unilateral como la pragmática para implementar una república catalana, y ha calificado de opción perdedora fiar el derecho de autodeterminación a un diálogo con el Estado: "No queremos jugar a caballo perdedor".

Ha sostenido, ante una eventual reforma constitucional, que nadie habla de un reconocimiento de Catalunya como nación o que se incluya el derecho a la autodeterminación, y ha señalado que la CUP está en otra fase, la de implementar una república catalana.

Ha afirmado, en una rueda de prensa en ACN, que un diálogo bilateral como defienden otras fuerzas independentistas solo puede llevar, como máximo beneficio, a que una reforma de la Constitución no sea recentralizadora --un contexto recentralizador en el que ha situado ahora mismo al Estado-- y aumentar las competencias, pero que no ve margen para incluir el derecho a la autodeterminación.

Ha advertido de que el independentismo debe ser coherente: "Lo que no puede ser es autodenominarse independentista y tener programas de retorno a la autonomía", y ha sostenido que, si JuntsxCat y ERC vuelven a una pantalla autonomista, considerarán que han dejado de ser independentistas.

Ha lamentado que finalmente no se haya podido llegar a un acuerdo de puntos con JuntsxCat y ERC, ha afirmado que JuntsxCat dijo que no era necesario, y preguntado por si ello dificultará un pacto post21-D, ha remarcado que "fácil no será" pero que lo intentarán.

Riera ha erigido a la CUP como el partido que "nítidamente" da garantía de un independentismo que no renuncia y una de las voces del mandato derivado del referéndum del 1-O, y ha afirmado que además de buscar mayorías independentistas en el Parlament, también buscará mayorías de izquierdas para aprobar políticas sociales, siendo las primeras aquellas suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

"AÑOS DE CONFLICTO ABIERTO"

Preguntado por si se el independentismo logra una victoria en escaños pero no en votos, ha afirmado que "los referéndums se ganan en votos, las elecciones en escaños", y ha recordado que la participación en el 1-O fue superior a la que hubo en el referéndum del Estatut y en el del 'Brexit'.

Ha advertido de que hay que tener conciencia de que el camino para construir una república será difícil y con "unos cuantos años de conflicto abierto de alta intensidad" con el Estado, del que se ha mostrado convencido de que intentará mantener el 155 en caso de victoria de las fuerzas que quieren continuar la senda del 1-O y de la declaración en el Parlament.

"Las batallas democráticas se ganan siempre", ha afirmado Riera, para quien no ha habido revolución democrática sin conflicto y ha remarcado la fuerza que tiene la desobediencia civil no violenta.

LA CONSTITUCIÓN, UNA "CÁRCEL DE PUEBLOS"

Preguntado por una publicación en Twitter de Arran en el que aparece una imagen con una Constitución quemando, ha asegurado no haberla visto pero que entiende que es "una de las muchas expresiones de rechazo a la Constitución que se producen en Catalunya con una gran creatividad".

Ha tildado a la Carta Magna de "cárcel de pueblos y derechos sociales, civiles y políticos", y ha llamado a pisar el acelerador para liberarse del texto constitucional.