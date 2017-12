21D.- Domènech (CatECP) advierte: "Votar a Iceta es votar a Inés Arrimadas"

6/12/2017 - 21:15

Albiach exige a Rajoy que si quiere gobernar la Generaltiat "se presente en Catalunya"

MATARÓ (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha explicado que este miércoles en un corrillo en los pasillos del Congreso el líder de Cs, Albert Rivera, le ha dicho al primer secretario del PSOE, Pedro Sánchez, 'me debes una investidura', por lo que ha advertido: "Votar a Iceta es votar a Inés Arrimadas".

Lo ha dicho en referencia a la investidura de la presidenta socialista de Andalucía, Susana Díaz, que prosperó con el apoyo de Cs, durante un mitin este miércoles en el Casal de la Nova Aliança de Mataró (Barcelona) en el que han participado los miembros de su candidatura en los puestos de salida, Elisenda Alamany, Jèssica Albiach y Joan Josep Nuet, arropado por cerca de 150 personas.

El candidato de los 'comuns' ha explicado que, cuando Rivera le ha interpelado en el Congreso, Sánchez no ha dicho que no: "Esto demuestra que este PSOE, cuando pudo, decidió Cs y no nosotros. El PSOE ha convertido votar a Mique Iceta en votar a Inés Arrimadas", ha dicho en referencia a la investidura de Mariano Rajoy propiciada por los socialistas y Cs.

Ha recordado el pacto entre socialistas y Units per Avançar por el que han situado al exlíder de la extinta Unió, Ramon Espadaler, como número 3 de la lista de Miquel Iceta: "Duran i Lleida, el del Ritz, pide ahora el voto para Iceta".

Ha incidido en que Espadaler formó parte del 'Govern del millors' (Gobierno de los mejores) --del expresidente Artur Mas-- y que ahora va diciendo "que hará políticas contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y contra los derechos de los homosexuales. ¿Esta es la propuesta del PSC?".

También ha criticado la "herencia neoliberal" que a su juicio incluye la lista de ERC, con el que también fue miembro de los democristianos Antoni Castellà, que fue secretario de universidades y al que considera responsable de la subida de las tasas universitarias y de los despidos de profesores en las universidades.

"LA HABITACIÓN DEL PÁNICO"

El candidato de los 'comuns' ha revelado que en una conversación que mantuvo con Iceta le avisó de que podía quedarse encerrado en la "habitación del pánico" con Arrimadas y con el candidato del PP, Xavier García Albiol.

"Albiol dijo el martes que se encerraría en una habitación con Arrimadas e Iceta, y que tiraría la llave por la ventana. Pero lo que no sabe es que la llave de la democracia es la nuestra", ha dicho en referencia a uno de los guiños de su campaña que reitera en los mítines enseñando las llaves de su casa para ejemplificar que los 'comuns' tienen la llave de la democracia.

La 'número tres' de la lista, Jèssica Albiach, también ha cargado contra Iceta porque considera que se está dejando "seducir" por Rajoy al defender que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades cuando lo que ha sucedido, según ella, es que les han robado por encima de sus posibilidades.

Se ha referido a la llave que luce Domenèch en sus mitines y ha aclarado que no se la van a dar a ningún partido, sino al pueblo de Catalunya, consiguiendo una mayoría progresista en el Parlament.

Ha criticado a ERC porque dicen que quieren hacer entrar políticas progresistas en la Cámara catalana y lo que han traído es "menos soberanía, las instituciones intervenidas y que gobierne Soraya Sáenz de Santamaría".

Ha sostenido que los defensores de la vía unilateral independentista y Mariano Rajoy se retoralimentan, son "enemigos íntimos: Le decimos a Rajoy que si quiere Gobernar Catalunya que se presente a las elecciones aquí".

La 'número dos', Elisenda Alamany, ha aclarado que lo que le da miedo al PP "no son las declaraciones simbólicas sino los camios reales", en referencia a la declaración de independencia realizada por el presidente cesado Carles Puigdemont.

"Del PP no se desconecta. Al PP se le echa", ha afirmado y ha recordado que los partidos del Govern cesado --PDeCAT y ERC-- y el del Gobierno que no quisieron negociar para acabar con el conflicto, se parecen mucho en sus políticas sociales y económicas.

Nuet ha erigido a los 'comuns' como los defensores del referéndum pactado, a los que se puede votar con la mano derecha e izquierda y los que, "si es necesario, se aliaran con el demonio para echar al PP", un partido que asegura que es un problema también para todos los catalanes.