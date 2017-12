Junqueras dice que saldrá de la cárcel "con el puño en alto y la mano tendida a todos"

6/12/2017 - 22:29

El candidato de ERC en las elecciones catalanas y vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, ha asegurado que acabará saliendo de la cárcel "con el puño en alto y la mano tendida a todos, con voluntad de coser, de tejer complicidades".

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Saldré a la calle porque los ciudadanos así lo exigirán", ha dicho en una carta abierta publicada este miércoles por el 'Ara' y recogida por Europa Press, y ha augurado que así lo exigirán los catalanes el día de las elecciones.

Ha insistido en que al independentismo le hará falta "más pedagogía y tender la mano", y cree que el Estado teme a ERC precisamente porque tiene capacidad de tejer esas complicidades, como considera que refleja la lista electoral del partido.

"Yo no os fallaré, nunca. Y ahora, mientras no estoy, os ruego que hagáis piña y entre todos me supláis, con coraje, entrega y entusiasmo", y asegura no sentirse solo en su celda, sino acompañado por quienes le apoyan a distancia.

"SALID A GANAR SIN COMPLEJOS"

Y ha pedido dos cosas más: "Salid a ganar, a por todas, sin complejos", y que no haya rencores sino perdón, aunque también cree que no hay que olvidar, porque considera que sería una injusticia.

"La profunda sensación de injusticia es lo primero que siento más próximo. También la voluntad de causar dolor innecesariamente. No tanto a mí, sino sobre todo a mi entorno más cercano", ha dicho.

Junqueras asegura además que "este conflicto no va de banderas" sino de defender los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, y que la raíz del problema político que le mantiene en la cárcel es "la negación absoluta y radical del pueblo de Catalunya como sujeto político".