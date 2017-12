Pons, sobre ser candidato a la Alcaldía de Valencia: "Si alguien quiere, que hable con mi madre que no me deja"

7/12/2017 - 12:29

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha descartado la posibilidad de presentar su candidatura a la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales alegando que su madre "no quiere" que los haga: "Si alguien quiere algo, que hable con mi madre que a mi no me deja", ha recalcado.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"No, mi madre no quiere", ha manifestado en declaraciones a la Sexta recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre la posibilidad de ser el próximo candidato del PP a la Alcaldía de esta ciudad que, hasta los últimos comicios locales de 2015, estuvo gobernada por la histórica regidora 'popular' Rita Barberá.

El eurodiputado 'popular' ha apuntado que "siempre" le hace caso a su madre. "Madre no hay más que una", ha añadido después de afirmado que su madre va "regularmente" a Bruselas a verle y a "supervisar" su casa.