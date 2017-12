Iceta dice que su objetivo es ya "ganar las elecciones" y lanza su "decálogo"

Barcelona, 7 dic (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha asegurado que su objetivo es ya "ganar las elecciones" y ser el partido catalán más votado el 21D, y ha hecho público en este sentido su "decálogo" de cómo ejercerá la Presidencia, con "el catalanismo y justicia social como banderas".

Iceta ha protagonizado hoy el ciclo de ruedas de prensa que organiza la Agencia Efe con motivo de la campaña electoral de las catalanas del 21 de diciembre, en el que, a pesar de ser prudente respecto a las encuestas, ha admitido el "momento dulce" de su partido en los sondeos recientes, que dejan un "escenario abierto".

Precisamente hoy, un sondeo de GESOP para El Periódico de Catalunya apunta a que Junts per Catalunya (JxCat), con 29-30 escaños, se sitúa a uno solo de ERC que con 30-31 lidera la intención de voto a dos semanas de las elecciones, seguidos de PSC y Ciudadanos con 25-26 escaños cada uno.

Además, el porcentaje de voto estimado sería de un 20,5 por ciento para ERC, un 19,3 para JxCat, un 19,0 para Ciudadanos e igual porcentaje de 19,0 para PSC.

"La encuesta dice varias cosas relevantes, como que cuatro partidos están alrededor de un 20 por ciento de votos cada uno y que tres partidos se reparten el 20 por ciento restante, así que como Carles Puigdemont (JxCat) y yo somos los mejor valorados", ha considerado Iceta.

Es por ello que, ante este igualado escenario, el candidato socialista ha sido claro: "Mi objetivo a estas alturas es ganar las elecciones. Siempre lo es, pero con datos que dicen que cuatro partidos nos estamos disputando el primer lugar y con un millón de indecisos, es obvio que podemos decir, hemos de decir y diremos que nuestro objetivo es ganar las elecciones", ha recalcado.

Con la confianza de lograr ser el partido más votado el 21 de diciembre, lejos del contexto de los comicios de hace dos años en el que el reto del PSC era "salvar los muebles", Iceta ha lanzado públicamente su "decálogo" para que los votantes tenga claro cómo ejercería él la Presidencia llegado ese momento.

En esos diez puntos "más de estilo que de propuestas concretas", Iceta se "compromete" a "ser sincero y muy claro siempre" y a "no esconder los problemas y no simplificar las cuestiones, porque demasiado a menudo nos hemos dejado llevar por algunas fantasías y exceso de voluntarismo que ha comportado problemas serios".

Asimismo, se compromete a "no decir cosas que no se pueden hacer porque no todo se puede hacer y no todo es posible"; a "respetar la legalidad"; al "pacto como instrumento para mejorar el autogobierno; al "pragmatismo en la búsqueda de soluciones"; y a la "seriedad como norma de conducta".

Como también el compromiso a tener la "cordialidad como estilo, porque la política no ha de ser escenario permanente de batalla, agriedad o acidez de estómago; y a la "creatividad, la voluntad de innovar y hacer las cosas de manera diferente".

Y el último punto del decálogo de Iceta, que él ha destacado, es el de hacer del "catalanismo y la justicia social" las "banderas" de su Presidencia en la Generalitat.