El mediador de la ONU decidirá la próxima semana si alguna parte está boicoteando el proceso

Ginebra, 7 dic (EFE).- El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, advirtió hoy de que la semana próxima analizará el comportamiento y el compromiso de las distintas partes en el diálogo de paz que dirige, y entonces decidirá si alguna de ellas "está boicoteando" el proceso.

"Analizaré el comportamiento de las dos partes y veré si ese compromiso es constructivo o es un sabotaje", afirmó el mediador en rueda de prensa.

Especificó que analizará si hay "un compromiso de facto de las partes" y dejó claro que ese compromiso no se muestra "sólo por la participación en reuniones".

"Cuando hagamos ese análisis, podremos ver si alguna parte está saboteando el proceso", subrayó.

La delegación gubernamental siria abandonó las negociaciones hace una semana, pero en lugar de retomarlas este martes, como había pedido el mediador e hizo la oposición, solo se sumará al proceso el próximo domingo.

Consultado De Mistura sobre qué ocurrirá si de la evaluación se desprende que alguna de las dos partes está saboteando el proceso, pidió esperar a conocer su decisión y precisó que "será una muy mala señal no sólo para el diálogo de Ginebra sino para cualquier otro proceso en cualquier otro lugar".

El presidente ruso, Vladímir Putin, logró el mes pasado el respaldo de sus colegas turco e iraní, Recep Tayyip Erdogán y Hasan Rohaní, respectivamente, para poner en marcha un nuevo proceso de paz para Siria, aunque por ahora no se han dado a conocer detalles de cuándo y cómo se implementaría.

"Queremos que cualquier otra iniciativa sea una oportunidad de apoyar a Ginebra, de construir sobre lo que se hace en Ginebra, para luego volver a Ginebra, y esta es la posición del secretario general de la ONU, António Guterres", subrayó De Mistura.

La delegación gubernamental justificó su ausencia de una semana en el diálogo de paz con el argumento de que no podría aceptar la supuesta "precondición" de la oposición de que el presidente de Siria, Bachar al Asad, no pueda participar de un eventual proceso de transición.

Preguntado si no sería bueno que la oposición renunciara a esa aspiración, el mediador de la ONU dijo que "no tengo que asesorar a ninguna de las dos partes sobre cómo ellos deberían mostrar una señal a la otra para poder tener un diálogo directo y constructivo, por lo tanto no puedo hacer ningún comentario al respecto".

Añadió, no obstante, que en cualquier discusión, es normal que las dos partes tengan "visiones y posicionamientos rotundos", pero que eso no quiere decir que éstos deban interpretarse como precondiciones al diálogo.

Con respecto a las negociaciones, De Mistura dijo que seguirán centrándose en una lista de doce puntos que tienen en común ambas partes, así como en cómo concretar la redacción de una nueva Constitución, y acordar la organización de elecciones libres bajo auspicio de la ONU.