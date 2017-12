Juanma Moreno (PP) dice que Iceta no deja ir a Susana Díaz a la campaña

El Prat de Llobregat (Barcelona), 7 dic (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que la líder de los socialistas andaluces y presidenta de la Junta, Susana Díaz, no puede hacer campaña en Cataluña porque el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, "no le deja".

Moreno ha acompañado al candidato del PPC a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, durante una visita al mercadillo del barrio de Sant Cosme de El Prat (Barcelona), donde ha reivindicado la coherencia del proyecto político de su partido, que siempre ha defendido lo mismo, a diferencia de otras formaciones.

Ha señalado, en este sentido, que Susana Díaz no puede estar en Cataluña porque "el señor Iceta no le deja venir", ya que los socialistas "no dicen lo mismo en todos los sitios de España".

El PP, ha afirmado, "no tiene letra pequeña", sino solo "letra grande de concordia, unidad y de resolver los problemas que tenemos", y Xavier García Albiol, ha subrayado, "reúne todas las condiciones" para ser el mejor candidato a la Presidencia de la Generalitat.

"Tiene experiencia en gestión, un conocimiento de la realidad catalana y es sensato, coherente, convincente y con los pies pegados a la tierra", ha apuntado.

El líder del PP andaluz se ha dirigido especialmente a los andaluces que viven en Cataluña para pedirles que voten por "no romper nunca los lazos de fraternidad y amor" que unen las dos tierras.

"Son muchos los vínculos que nos unen y nadie tiene derecho a romperlos", ha apostillado Moreno, que ha asegurado que Albiol es "la mejor garantía" para que estos "lazos" no se rompan nunca.