Los maquinistas de Metro mantienen los paros a partir del 18 de diciembre

Enlaces relacionados Los maquinistas de Metro anuncian nuevos paros a partir del 28 de septiembre (15/09)

Madrid, 7 dic (EFE).- El Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM) ha anunciado hoy que mantiene la serie de paros convocados a partir del próximo 18 de diciembre y ha acusado al consejero delegado de la empresa, Borja Carabante, de preparar "unas navidades calientes" al "no hacer nada" para evitar estas protestas.

El sindicato de maquinistas reclama el reconocimiento de su categoría profesional como "maquinistas de tracción eléctrica" y no como "personal no cualificado", y sostiene que no piden "ni más vacaciones, ni más remuneración, ni jubilarse antes ni son convocados los paros por despidos injustos de compañeros".

En un comunicado, el SCMM asegura que el pasado 19 de octubre remitieron una carta a Carabante en la que le proponían una "solución al conflicto: realizar un estudio sobre la penosidad, toxicidad y factores psicosociales dentro del suburbano madrileño".

Los maquinistas afirman haber sido "engañados", ya que, a pesar de que las "conversaciones parecían abiertas", según ellos, "tan sólo ha sido una estrategia más por parte de Metro de Madrid".

"Una vez más la empresa vuelve a faltar a su palabra y lleva a los usuarios de Metro a sufrir las consecuencias de una huelga generada por su falta de profesionalidad y competencia", agrega el sindicato.

El SCMM ha convocado paros el 18, 19, 20, 21 y 22 diciembre entre las 17.00 y las 21.00 horas, y los días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero entre las 5:30 las 9:30 horas.

El sindicato de maquinistas también ha instado a la dirección del suburbano madrileño a poner "toda la seguridad necesaria durante unos días en los que Metro de Madrid suele duplicar el número de viajeros en estas fechas navideñas".