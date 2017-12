La Junta andaluza hablará con otras CCAA para obligar al Gobierno a convocar en enero el CPFF

7/12/2017 - 13:32

Montero afea que Rajoy busque "meter presión al PSOE y avivar tensiones territoriales" con la financiación autonómica

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que hablará con otras comunidades autónomas en enero para "obligar" al Gobierno central a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, la consejera ha reconocido que "hubiera sido vital para nosotros que el CPFF se convocara antes de que terminara este año, pero ahora se escudan en las elecciones catalanas y el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, dice que se convocará en enero".

En ese sentido, ha dejado claro que "si a principio de enero no se convoca el Consejo, Andalucía hablará con el resto de comunidades autónomas para reglamentariamente ver si estamos en condiciones de obligar al ministro a convocar el CPFF, donde al menos dé explicaciones sobre por qué dilata la reforma, y se ofrezca una aproximación al problema donde todos nos sentemos en torno a una mesa y donde el Gobierno ponga una propuesta para empezar a discutir".

"No vale escudarse en divergencias entre comunidades, porque hay un elemento denominador común, esto es, que el Gobierno nos debe hacer partícipes en mayor medida de la recaudación, en 20.000 millones para garantizar la sanidad, educación y dependencia", ha aseverado Montero, quien ha lamentado que Montoro "ha estado varios meses sin pronunciarse" sobre este tema "y ahora no cumple con la promesa dada, y encima no ha trasladado ni un doc8mento que permita al Estado liderar el debate entre administraciones".

Considera que ni Montoro ni Rajoy "no tienen ninguna prisa por acometer el debate ni por liderar ni presentar su propuesta sobre el modelo de financiación, sino que quieren aprovechar la situación para echar a pelear a los partidos en su interior y no acometer este debate fundamental".

"METER PRESIÓN AL PSOE"

Por otra parte, la consejera, en otra entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, ha calificado este jueves como "inadmisible" que el Gobierno de la Nación no deje de "buscar excusas" para incumplir su compromiso de presentar un nuevo sistema de financiación autonómica antes de final de año y ha lamentado que el propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "esté más interesado en meter presión al PSOE y avivar tensiones territoriales" que en poner un documento sobre la mesa.

Montero se ha pronunciado de este modo después de que Rajoy manifestase este miércoles que no habrá nuevo modelo de financiación autonómica si no lo apoya el PSOE, que gobierna en siete comunidades y además da apoyo al Gobierno vasco y al de Cantabria, y pidiese a "todos" que se apliquen a trabajar para lograr el consenso.

Preguntada por el hecho de que el Ministerio de Hacienda esgrima el argumento que no puede abordar el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica hasta que se superen las elecciones autonómicas en Cataluña, la titular andaluza de Hacienda lo ha considerado "inadmisible a todas luces" y ha lamentado que "el Gobierno no ha dejado de buscar excusas desde el primer día que comprometió en la Conferencia de Presidentes un nuevo modelo que se pondría en marcha con el inicio de 2018".

"Lo único que ha hecho es no tomar la iniciativa ni poner un documento sobre la mesa que pudiera suscitar consenso más allá de la reunión 'magnífica' del grupo de expertos", ha criticado Montero, que ha censurado que "el señor Rajoy está más interesado en meter presión al PSOE y en avivar tensiones territoriales en las que todos discutimos propuestas de otros consejeros" y ha advertido de que "evidentemente sin iniciativa ni liderazgo del Gobierno de la Nación en esta materia difícilmente se puede alcanzar un acuerdo entre todos".

En su opinión, "a lo que están dando lugar el señor Rajoy, y en consecuencia el señor Montoro, es a que se hable de los elementos en que puede haber singularidades entre las comunidades autónomas, pero no abordan el denominador común, aquello en que todos estamos de acuerdo, que el sistema tiene una insuficiencia de recursos".

"SACAR TAJADA DE GENERAR TENSIONES TERRITORIALES"

"Necesitamos que el Gobierno de España nos participe en mayor medida de la recaudación de impuestos que se está produciendo actualmente, pero parece que el Gobierno no quiere habla de lo que está dispuesto a aportar para que los ciudadanos vivamos donde vivamos tengamos una financiación similar en materia sanitaria, educación y servicios sociales", ha insistido la consejera, que ha señalado que el Ejecutivo del PP "intenta dar una patada hacia adelante al balón y si además generan algunas tensiones territoriales dentro de las organizaciones políticas pues parece que entienden que de ahí pueden sacar tajada".

Como prueba de ello, Montero ha destacado que no ha podido verse "ningún tipo de actividad por parte del Gobierno que demuestre que quiere abordar realmente" la financiación autonómica, ya que ha recordado que "primero se convocó el comité de expertos, posteriormente se convoca la comisión técnica del comité de expertos y todos hemos mandado ya nuestros documentos, pero no ha habido ni siquiera un borrador que haya circulado para que en mayor o menor medida nos sintamos reflejados".

"De lo primero que hay que hablar es de la insuficiencia de recursos y luego podremos hablar del resto de cuestiones también importantes como las singularidades, la sostenibilidad de la deuda, el reparto del objetivo de déficit, pero el debate insustituible es cuánto están costando las necesidades de los ciudadanos y si seguimos generando tensiones territoriales vamos a desviar el sentido del debate", ha insistido Montero.

En su opinión, debe haber un "diálogo franco entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para hablar de las competencias que tenemos cada uno, cómo se financian, cómo las personas son lo más importante dentro de este debate y por tanto cómo podemos a partir de ahí hacer una discusión que si llega a buen puerto seguro que la apoyarían PP y PSOE".