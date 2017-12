Schulz aboga por iniciar el diálogo con Merkel, pero en base a contenidos

Berlín, 7 dic (EFE).- El presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Martin Schulz, abogó hoy por abrir conversaciones con los conservadores de Angela Merkel para la formación de un gobierno en base a propuestas y luego, dependiendo de lo que logre su fuerza, decidir si se apoya al Ejecutivo y con qué fórmula.

"Lo importante es qué podemos conseguir", argumentó Schulz ante el congreso federal del partido, que se celebra en Berlín entre hoy y el sábado y en el que se debe decidir, además de su reelección, si el SPD inicia conversaciones con el bloque conservador tras fracasar el intento de éste de formar gobierno con liberales y verdes.

Schulz y su dirección han propuesto abrir conversaciones "con un final abierto", pero, tras los malos resultados electorales de septiembre, dentro del partido hay sectores como las Juventudes Socialdemócratas que están en contra de reeditar la gran coalición y desean que el partido se quede en la oposición.

"Vamos a ver qué contenidos podemos implementar, y luego hablaremos sobre la forma de gobierno", recalcó Schulz al defender la propuesta de la dirección del SPD.

A su juicio ahora lo fundamental no es "si hay una gran coalición o no hay una gran coalición, si hay un gobierno en minoría o no", sino defender la agenda socialdemócrata.

Schulz aseguró que su objetivo es hablar sin ningún "automatismo" que obligue, una vez iniciadas las conversaciones, a reeditar esa gran coalición.

"Os lo garantizo. Por eso os pido vuestro apoyo a la propuesta de la dirección", subrayó.

"No queremos gobernar a cualquier precio. Pero tampoco debemos no querer no gobernar a cualquier precio", añadió.

En su opinión, el SPD debe tratar de conseguir sus principales objetivos, que van de reforzar Europa a diseñar el futuro del empleo, pasando por la reforma de la educación, la mejora de los servicios sociales y la lucha contra el cambio climático.

Con respecto a Europa, Schulz apostó por un presupuesto común y un ministro de Finanzas para la eurozona, así como un "marco europeo" sobre salarios, y por lograr "los estados unidos de Europa para 2025".

Entre los temas esenciales que deben afrontarse a nivel comunitario, el socialdemócrata destacó la defensa y la seguridad, el cambio climático, la migración y los refugiados, y la política fiscal.

Schulz afirmó que el SPD tiene "una responsabilidad" para que la política europea de Berlín no sea, "otros cuatro años, la de Wolfgang Schäuble", en relación al ministro de Finanzas de la legislatura previa, el hombre fuerte de Merkel para la disciplina fiscal en la UE.

"La política europea no puede ser el continuismo", agregó Schulz, que ha reconocido que le ha llamado en varias ocasiones el presidente francés, Emmanuel Macron, para instarle a que dialogue con Merkel.