El Gobierno pide a los candidatos exponer sus planes de futuro para que los catalanes sepan qué pasará con su voto

7/12/2017 - 15:20

Santamaría dice que Puigdemont y Junqueras están "empatados en el daño "que han hecho a Cataluña y no han dado explicaciones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, ha subrayado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exvicepresidente Oriol Junqueras están "empatados en el daño social y económico" que han hecho a Cataluña y no han dado "una sola explicación" cuando "el procés ha sido la propuesta más anticatalana" en la historia reciente de Cataluña. Tras asegurar que eso es algo que los votantes tienen que "sopesar" el 21 de diciembre, ha pedido a los candidatos exponer sus "planes" para que los ciudadanos sepan qué va a ocurrir con su voto.

En un rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha indicado que es "bueno" que en campaña electoral haya "máxima comunicación" de los candidatos con los votantes acerca de "cuáles van a ser sus planes de futuro" para que los ciudadanos puedan votar "sobre seguro y saber qué va a hacer cada candidato con el voto que en él se deposita".

Al ser preguntada si cree que el 'procés está caput' o regresará tras los comicios catalanes, la vicepresidenta ha asegurado que han sido los propios independentistas los que han ido "cuestionando" el proceso soberanista "por inmaduro", "por imposible la vía unilateral" o por "inviabilidad del proyecto de la independencia". Según ha dicho, se trata de una "confesión de parte muy clara" sobre la "inviabilidad y la inmadurez hecha por sus propios autores".

En este punto, ha subrayado que hay datos económicos estas semanas que demuestran cómo ha afectado a la economía y el bienestar social de Cataluña el proceso independentistas. Ha recalcado que "la fractura social que se ha producido entre catalanes es algo que no debería ningún dirigente político volver a llevar a cabo" y ha agregado que "la factura económica es tan elevada que va costar mucho volver a recuperarse".

Por eso, ha remarcado que en los próximos años hay que ser centrarse en su recuperación económica y de la convivencia social. "Ése es el objetivo del Gobierno y es el objetivo que también creo que los votantes tienen que sopesar a la hora de ejercer su derecho el 21 de diciembre. El procés ha sido la propuesta más anticatalana que se ha llevado a con en la historia reciente", ha proclamado.

VOLVER A IMPULSAR LA MARCA BARCELONA

Sáenz de Santamaría ha recalcado que ni Puigdemont ni Junqueras han ofrecido explicaciones a los ciudadanos acerca de "por qué se van las empresas y por qué cae el turismo", así como por qué van a tener que "volver a impulsar la marca Barcelona" desde el Gobierno de España. Es más, ha lamentado que entre las familias catalanas no se pueda hablar de política.

"Solo decir que están empatados ambos dos en el daño social y económico que le han hecho a Cataluña", ha afirmado, al ser preguntada por el sondeo de 'El Periódico' que señala que Puigdemont está a punto de alcanzar a Junqueras y si el Gobierno teme que el regreso del expresidente a Cataluña tenga un efecto más positivo en la candidatura JunstxCAT.

La vicepresidenta no ha querido valorar los sondeos y se ha limitado a decir que las encuestas son "instrumentos de trabajo". A su juicio, en este momento "tan volátil" hay que optar por la "prudencia". "Y sobre quién es más independentista o lidera mejor el independentismo, no me corresponde a mi hacer valoraciones", ha enfatizado.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

Preguntada por cómo va la aplicación del 155 en Cataluña, Santamaría ha insistido en que se lleva adelante la "gestión ordinaria" gracias especialmente al trabajo de los funcionarios de la Generalitat. "No lo podríamos haber hecho sin el apoyo de los que allí trabajan", ha dicho.

Ha explicado que se está impulsando el reparto de subvenciones y contrataciones, estas sobre todo en el área de Justicia, "que necesitaban un empujón" y que el Gobierno quiere "dejar enfilados antes de que acabe el año".

Finalmente, Santamaría ha recordado que acudirá al Senado el próximo 18 de diciembre para hacer balance de los dos primeros meses de aplicación de las medidas que la Cámara Alta autorizó aplicar al Gobierno. Su mano derecha en este asunto, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, lo hizo también el pasado día 4.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha indicado que Cataluña tiene que recuperar "las certezas, la tranqulilidad y el cumplimiento de la ley". En este punto, ha confiado en que el nuevo presidente catalán lo sea "de todos los catalanes y no solo de una parte" y tenga "predisposición al diálogo y al acuerdo", centrándose en la búsqueda de acuerdos a los problemas de la gente.