Alamany (CatComú) insta a ERC a escoger: "O el PDeCAT o una Cataluña progresista"

7/12/2017 - 21:07

Los 'comuns' harán todo lo posible para que Puigdemont recoja su acta pero no gobernarán con él

MANRESA (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La 'número dos' de la lista de CatECP, Elisenda Alamany, ha emplazado este jueves a la número dos de ERC, Marta Rovira, a escoger: "Señora Rovira, o el PDeCAT o ponemos en marcha la Cataluña progresista, pero las dos cosas no pueden ser".

Lo ha dicho en un mitin en el teatro Kursaal de Manresa (Barcelona) en el que han participado los miembros de la lista Anna Querol y Marc Parés, y la presidenta de los Verdes/ALE en el Europarlamento, Ska Keller, arropados por un centenar de personas entre los que se encontraba el eurodiputado Ernest Urtasun (CatECP).

Alamany ha asegurado que ERC todavía no ha decidido si investirán de nuevo o no al presidente cesado, Carles Puigdemont: "Unos días dicen que sí, otros que no, otros que depende de la legalidad... ahora les preocupa la legalidad", ha ironizado.

"¿Señora Marta Rovira, volverán a pactar con los del 3%, con los campeones de los recortes, con los que no han querido subir impuestos a los ricos?", ha interpelado.

Ha asegurado que los 'comuns' tienen claro que harán todo lo que puedan para que Puigdemont pueda recoger su acta de diputado: "Pero nunca estaremos en un Govern con los campeones del 3%".

Asimismo, ha exigido a los independentistas que no hagan escoger a los ciudadanos "entre lo que es malo y lo que es peor", ha emplazado a los asistentes a votar en positivo y no a la contra de partidos o bloques, y ha recordado que ellos tienen las manos libres de los que considera que han llevado a Cataluña hasta el fracaso.

Ha defendido que las elecciones del 21 de diciembre son decisivas para acabar "con los que han jugado con el destino de los catalanes como si fuera una partida de ajedrez".

"VÍA MUERTA"

Alamany ha criticado al anterior Govern de tirar para adelante con "una vía muerta, con una tierra prometida" que obliga ahora a tener que recuperar las instituciones.

"Lo que le da más miedo al PP no es la unilateralidad, sino la unidad de todos los catalanes" que quieren trabajar para un proyecto común, ha dicho y ha asegurado que los populares no temen las declaraciones de independencia simbólicas sino los cambios reales.

En ese sentido, ha destacado las alianzas que los 'comuns' han trabajado en los últimos años y más concretamente en los últimos meses, tanto en el Estado con Unidos Podemos, como en Europa para alcanzar el referéndum pactado que Cataluña "merece y que todavía no ha llegado", en la misma línea que Marc Parés, que ha precisado que los cambios que necesita la UE se harán desde los pueblos que la componen.

Alamany ha criticado un artículo publicado sobre ella que hacía referencia a su sonrisa, su forma de vestir y sus gestos, y no tenía en cuenta la labor que ha desempeñado durante seis años en el Ayuntamiento de Castellar del Vallès (Barcelona), donando "íntegramente" su salario, y ha advertido de que las mujeres han venido para quedarse y que lucharán con los que tratan de este modo a las mujeres.