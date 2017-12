Rivera reprocha a Puigdemont que ataque a Europa "en el corazón de la Unión Europea"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que ataque a Europa en Bruselas, "el corazón de la Unión Europea", en alusión a las críticas del catalán este jueves al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a las instituciones europeas por tener "dos varas de medir" y "animar a Rajoy en su represión".

"Cataluña es un lugar europeísta, moderno y avanzado, y la imagen que se está dando es bastante lamentable", ha afirmado Rivera en una entrevista a Trece Televisión recogida por Europa Press, donde el líder de Ciudadanos ha agradecido la "posición" que ha mantenido la UE durante el 'procés' y la intervención de la Generalitat por el Gobierno español con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según Rivera, las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña dirimen entre "liberalismo y populismo", en donde incluye a las formaciones independentistas. "Es la batalla que tenemos en Europa, y hay que ganarles en las urnas y escaños para acabar de una vez por todas y acabar con el 'procés", ha proclamado.

"En democracia cuentan los votos, no las manifestaciones", ha añadido Rivera en referencia a la multitudinaria manifestación celebrada este jueves en Bruselas, donde unas 45.000 personas han apoyado el proceso independentista en Cataluña y la liberación de los "presos políticos" encarcelados, una marcha que ha finalizado con la intervención de Puigdemont.

"Europa le está viendo ahora, sin careta, la verdadera cara al nacionalismo catalán", ha afirmado Rivera, que ha comparado las declaraciones críticas de Puigdemont hacia las instituciones europeas con las de la política francesa de extremaderecha Marine Le Pen.

Además, Rivera ha reprochado al expresident de la Generalitat su estancia en Bélgica. "La mayoría de los catalanes no pueden huir como Puigdemont. Huir no es épico, es de cobardes. Y héroes no son ellos, somos los que hemos soportado durante 35 años a estos señores. Y su hipotético exilio es una huida de la justicia española", en opinión del presidente de Ciudadanos.