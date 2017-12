Maestre ve ilusionante el proyecto de Errejón pero quiere seguir con Carmena

Madrid, 8 dic (EFE).- La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asegura que el proyecto de Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid es "profundamente ilusionante", pero ella "indudablemente" prefiere quedarse en el Ayuntamiento de Madrid en el caso de que la alcaldesa, Manuela Carmena, repita como candidata.

"Sin ninguna duda soy muy feliz y me siento útil en el equipo de Manuela Carmena, soy parte de ese equipo de trabajo cotidiano y me gustaría mucho seguir siéndolo", sostiene la portavoz municipal en una entrevista con Efe en la que revela sus preferencias, después de que en los últimos meses se haya especulado con que dejaría el Ayuntamiento para incorporarse a la candidatura de Errejón.

"Donde más me veo a mí misma es en el Ayuntamiento de Madrid, dicho lo cual con Íñigo Errejón y con la candidatura de la Comunidad de Madrid me siento muy vinculada. Es un proyecto profundamente ilusionante como fue el de Manuela Carmena en 2015, y en lo posible participaré y lo apoyaré", apuntala Rita Maestre.

La cara más visible del Gobierno municipal ve con "una enorme alegría" la posibilidad "que está más cerca" de que a diferencia de lo que la propia regidora decía inicialmente Manuela Carmena se presente a la reelección: "Ha sido la mejor alcaldesa de Madrid y deseo que lo siga siendo unos cuantos años más", asegura.

Sin ánimo de quedar como una "pelota", dice de Manuela Carmena: "Es la mejor jefa que he tenido y que creo que voy a tener". Y añade: "No he conocido nunca a una persona de la edad y el poder de Manuela Carmena con semejante capacidad de escucha, diálogo, empatía y cuidado de las personas".

Por ello, admite que sería difícil encontrar un relevo a la regidora porque "es una persona con un carisma y una personalidad muy fuerte, muy especial, y en ese sentido es muy difícil de sustituir". "Pero bueno, alguna fórmula encontraríamos", añade.

"Es un excelente candidato", opina de forma escueta Rita Maestre sobre el exJemad Julio Rodríguez, que opta a liderar Podemos en Madrid y además es visto por los afines a Pablo Iglesias como el posible sucesor de Carmena.

Sin embargo, Rita Maestre -afirma- no aspira a ello y tiene idea de "trabajar en el Ayuntamiento un tiempo más y de volver a la universidad y a la ciencia política".

Preguntada sobre si cree que en la próxima candidatura deberían quedar fuera los ediles más críticos, aquellos que visibilizan el desacuerdo con las decisiones del Gobierno, Rita Maestre responde que los electores votaron a Ahora Madrid sabiendo que no era "un partido tradicional" sino una "candidatura ciudadana".

"Y eso significa cosas: no es solo un nombre, es una forma distinta de organizarse", dice.

"Como todos los que hemos llegado al Ayuntamiento sin tener experiencia previa hemos aprendido mucho, muy rápido", dice de sus dos años y medio de trabajo en la capital, en los que, en su opinión, se ha logrado "una ciudad más limpia, que se gestiona con honradez" y que se está modernizando en la mejora de los espacios públicos o el trabajo contra la contaminación.

"Los grandes proyectos de intervención urbana están en marcha y son fundamentalmente la transformación del centro para hacerlo peatonal, más vivible, con más árboles y menos coches", resume la portavoz municipal, que señala que en 2019 empezarán a verse los resultados de importantes proyectos como la red de escuelas infantiles, la mejora de los polideportivos, las dotaciones y los centros culturales.

Pese a que los cambios son más lentos de lo deseado, Rita Maestre dice que "en las instituciones hay un enorme poder de transformación de la vida de la gente" pese a los límites administrativos.

"Para esa batalla por la igualdad, la redistribución, el equilibrio y la calidad de vida faltan más de cuatro años porque desde hace diez o quince la foto de la desigualdad es fija. Invertir esa tendencia es difícil, requiere más de cuatro años y si me apura más de ocho", asegura Rita Maestre.

Orgullosa sobre todo del proyecto municipal "casi desconocido" de crear una red propia de escuelas infantiles, la portavoz asegura que en el trabajo, como en la vida, no le resulta fácil "pensar en arrepentimientos", aunque sí admite que hay cuestiones que podrían haber mejorado.

Por Lourdes Velasco.