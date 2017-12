Iceta alerta: si gana el independentismo "la ruina será total" y volverá a mandar la CUP

8/12/2017 - 13:50

"Para votar a Miquel Iceta no hace falta ser socialista, sino tener un poco de 'seny"

AMPOSTA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, ha alertado este viernes de que "si los independentistas ganan las elecciones la ruina de Cataluña será total y completa", y significará que el Govern volverá a estar en manos de la CUP.

Lo ha hecho en un mitin en El Casal de Amposta en el que también han participado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; la líder de la lista del PSC por Tarragona, Rosa Maria Ibarra; el 'número 3', Joan Caballol; la 'número 4', Bibiana Porres, y el presidente del Consell Comarcal del Montsià, Francesc Miró.

Iceta ha explicado que más de 3.000 empresas han trasladado su sede social o fiscal por el proceso independentista y que más de 300.000 catalanes han cambiado sus ahorros: "¿Cuántas más quieren que se vayan hasta reconocer que han hecho daño al país, disculparse y aceptar que han de cambiar de políticas?".

A su juicio, ha llegado el momento de cambiar de rumbo y dar estabilidad y tranquilidad, y se ha ofrecido a liderar este proceso y a evitar "cuatro años más hablando del 155 o de la crónica judicial porque este país no se lo merece".

"Para votar a Miquel Iceta no hace falta ser socialista, sino tener un poco de 'seny", ya que se trata de la opción más transversal y la que garantiza el cambio tranquilo que necesita Catalunya, ha reivindicado, y ha dicho que es posible que el PSC pueda ganar las elecciones tanto en votos como en escaños.

Ha alertado de que votar a ERC o JuntsxCat es "volver a poner el país en manos de la CUP y seguir en una aventura condenada al fracaso", mientras que él ofrece revertir la situación entre todos, desde el acuerdo y el diálogo.

"No dejemos que arruinen nuestro país, ya nos han dejado al borde del precipicio y ahora quieren que demos un paso más al frente, basta", ha clamado Iceta, que ha reivindicado que contra esto no vale simplemente en decir 'no' a todo como hacen Cs y el PP.

CATALUNYA RICA Y PLENA

El PSC tiene un proyecto de reconciliación para lograr "que Catalunya vuelva a ser rica y plena" con soluciones catalanistas, pragmáticas y de izquierdas que luchen por la mejora del autogobierno y la financiación desde la lealtad a la ley y el Estado.

Iceta ha reivindicado el liderazgo en la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, que ha sabido "unir sensibilidades, vestir una alternativa progresista y defender los intereses de su tierra desde una visión de conjunto: eso es lo que quiero yo".

"Catalunya es un país muy grande, no lo hagamos entre todos, por dejadez, un país más pequeño", sino que hay que dejar de mirarse al ombligo y empezar a avanzar hacia la reconciliación todos juntos, ha clamado.

ROSA MARIA IBARRA

Rosa Maria Ibarra ha destacado que la situación actual es un "desastre después de que muchos hayan engañado claramente", y ha dicho que la mejor y única solución es la que encarna Miquel Iceta.

Ha explicado que le ha visto "dejarse la piel para no llegar al punto actual, a la ruptura y a tener las instituciones intervenidas", y ha ensalzado que es el único candidato capaz de hablar con todo el mundo y de integrar a todas las sensibilidades.