Arrimadas dice que votar a Iceta es una "vía indirecta" que alarga el proceso independentista

8/12/2017 - 15:41

La candidata de Cs a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha sostenido este viernes que votar al PSC, que encabeza Miquel Iceta, es una "vía indirecta" para alargar el proceso independentista, porque parece que quiere reeditar el tripartito con ERC, igual que los 'comuns', ha señalado en un acto en la Seu Vella de Lleida.

LLEIDA, 8 (EUROPA PRESS)

Ha pedido no alargar el proceso ni por la vía directa de votar a partidos independentistas ni tampoco por vías indirectas, sino apostar por un cambio, que "no es reeditar un tripartito como parece que quieren hacer los señores de Podemos e Iceta", ha añadido ante unas 250 personas, aunque otras se ha quedado a las puertas del espacio porque se ha llenado.

Ha defendido que "el único cambio de verdad es el de Cs, el único voto claro, nítido y respetuoso", con una candidatura de personas que saben lo que es trabajar fuera de la política, algo que es una de las claves del éxito del partido, según Arrimadas, que ha intervenido después del candidato de Cs por Lleida, Jorge Soler.

"Es la hora de la gente normal, honrada, trabajadora y que sabe que Catalunya somos todos y no sólo una parte", ha dicho Arrimadas, que ha criticado a los que creen que están por encima del resto, piensan que se van a saltar resoluciones judiciales y no les va a pasar nada y muestran fotografías triturando citaciones.

CRITICA PROTESTAS

Ha criticado que independentistas hayan ido a protestar contra el acto de Cs, ante el que se ha concentrado una cincuentena de personas, que no han accedido por la presencia de los Mossos d'Esquadra: "Queremos una Catalunya de todos, y no entendemos cómo en un día de fiesta alguien pueda tener ganas de reventar un acto que no sea el suyo", ha lamentado Arrimadas.

Sí han logrado entrar varias personas, que han gritado 'Llibertat presos polítics' al acabar el discurso de Arrimadas; diversos asistentes les han reprochado la acción, y algunos han gritado al salir 'Puigdemont a prisión' y 'Viva la Guardia Civil'.

Protestas como esta no van a callar a Cs, según ella: "La fuerza de nuestros argumentos y nuestra estima por Catalunya es tan grande que no nos van a callar, sino que cada día somos más", por lo que ha augurado que Cs logrará un tercer diputado en Lleida, donde obtuvo dos en las elecciones catalanas de 2015 y donde ganó JuntsxCat con diez.

"LEVANTAR ALFOMBRAS" DE LA GENERALITAT

Ha dicho que quiere ser la presidenta de las políticas sociales, para lo que prevé hacer una auditoría en la Generalitat "para levantar alfombras, abrir ventanas y ver todo el dinero que se está destinando al proceso" y que se va por las alcantarillas de la corrupción y los 'chiringuitos' independentistas, para después destinarlos a políticas sociales.

Arrimadas ha citado el canal Segarra-Garrigues, que depende de la Generalitat pero no ha avanzado: "Estaban muy ocupados destinando recursos al departamento de Raül Romeva, y a esos viajes que no les han servido para nada".

También aboga por impulsar un plan de choque para que vuelvan las empresas que han trasladado sus sedes de Catalunya, y por ir a Bruselas "pero no a hacer un mitin", sino a reunirse con las instituciones de la UE para defender los intereses de los catalanes, mientras que Puigdemont plantea hacer un referéndum sobre la permanencia en la UE porque no han apoyado el proceso independentista.

"Como no les dan la razón y no les han hecho ni caso", los independentistas han añadido a la UE en su lista de fachas, según Arrimadas, que ha dicho que Catalunya necesita un Govern que no insulte a los que piensan distinto y que el mundo mira a Catalunya pero desde la preocupación, cuando debería hacerlo con admiración.

El candidato del partido por Lleida ha pedido a los ciudadanos llenar las urnas de votos para Cs y no equivocarse, porque es la opción que acabará con el proceso independentista, y ha garantizado: "En todos los lugares en los que ellos han desconectado, nosotros tenderemos puentes y conectaremos".

Ha asegurado que el Govern no ha tenido en cuenta a los parados de Lleida, sus listas de espera y a los que les cuesta llegar a fin de mes, y así han tratado también a todos los catalanes: "Esta es la Catalunya que ha dejado el presidente fugado", ha aseverado, y ha destacado que salir de la UE representaría que 20.000 agricultores perdieran sus ayudas.