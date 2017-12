Echenique, sobre JxCat: "Aunque la mona se vista de seda, corrupta se queda"

El Vendrell (Tarragona), 8 dic (EFE).- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho hoy en un mitin con el cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que "Junts per Catalunya es una coalición electoral entre el PDCAT y CDC: aunque la mona se vista de seda, mona corrupta se queda".

Echenique ha destacado que El Vendrell (Tarragona) condensa a pequeña escala lo que ha sucedido en Cataluña: "Aquí se juzgan a algunos de los ladrones de dinero público, se juzga al único partido capaz de competir con el partido más corrupto de Europa, el PP", en alusión al caso 3 % que salpica a la antigua Convergència, investigado por un juzgado de esta localidad tarraconense.

Y ha añadido que El Vendrell sufre el paro más alto de Cataluña, cerca de un 22 %, "o como dirían Marta Rovira e Inés Arrimadas, un 'no tengo ni idea y ahí os quedéis, tiesos en la cola del paro'", ha ironizado, en alusión al debate cara a cara entre las candidatas de ERC y Ciudadanos en laSexta, en el que no supieron concretar la tasa de parados que hay en Cataluña.

"Menuda vergüenza que dos candidatas a la presidencia de la Generalitat no sepan cuántos parados hay en Cataluña", ha agregado.

El dirigente de Podemos ha pedido a los ciudadanos comunes dar la batalla frente a "vendedores de humo, candidatos de diseño y lacayos del poder".

Echenique ha criticado que las diferentes fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones se han envuelto en banderas para evitar hablar de soluciones, empezando por el problema territorial, "el único problema del que se habla" y que se debe resolver con "soluciones viables".

Dirigiéndose a Ciudadanos, PP y PSC, "los partidos para los que pide el voto José María Aznar", según ha comentado, Echenique ha puesto en duda que se pueda fomentar la integridad territorial del Estado "pegando a la gente en la calle" el 1-O, "insultando a la escuela catalana, metiendo a políticos en la cárcel".

También ha lanzado críticas contra "los del otro tren", en referencia a los independentistas, que auguraron mayores niveles de soberanía pero que, después de este "viaje enloquecido" de Junts pel Sí, "Cataluña no es más soberana y por primera vez en 40 años el autogobierno está intervenido".

Frente a ellos, Echenique ha presentado a los comunes como los únicos que, "sin agredir con las banderas", tienen una solución, "un referéndum pactado que serviría para aspirar a mayores cotas de soberanía".

Sin embargo, ha asegurado que no permitirán que este tema tape a otros como el desempleo, el recorte de los derechos sociales, la precariedad laboral, la emigración juvenil para encontrar trabajo, el control del alquiler o el suelo de gasto social.

Ha concluido su intervención diciendo que "las banderas no tienen nada de malo cuando las ondea un pueblo con alegría, celebrando que estamos orgullosos de nuestro país", y ha añadido: "Me da asco y vergüenza cuando los mercaderes de humo nos las arrebatan para agredir a los que no llevan la misma que ellos, y a esos supuestos patriotas les digo que son un peligro para su país y que esas banderas son del pueblo".