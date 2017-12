Iceta erige al PSC en la "gran casa de acogida" del catalanismo "huérfano"

Tarragona, 9 dic (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha erigido hoy a su partido en la "gran casa de acogida" del catalanismo "huérfano" por el proceso independentista, y ha asegurado que en las elecciones del 21 de diciembre están en juego "cuatro años más de lío o cuatro para buscar la solución".

El líder del PSC ha protagonizado un mitin del PSC en el Palacio de Congresos de Tarragona ante unas 500 personas, junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el alcalde Josep Fèlix Ballesteros y la cabeza de lista en Tarragona, Rosa Maria Ibarra.

En su intervención, Iceta ha reivindicado su candidatura "transversal y catalanista", que ha acogido en la lista a fuerzas como Units per Avançar (heredera de la extinta Unió), Izquierda Federal o entidades como Federalistes d'Esquerres, La Tercera Via, Portes Obertes del Catalanisme o Societat Civil Catalana.

"Esto del proceso ha dejado a mucha gente huérfana. Y hemos querido hacer una gran casa de acogida para muchos, porque lo primero es recuperar la estabilidad, el camino de progreso, la política más noble y que pretende acuerdos", ha afirmado.

Iceta ha opinado que en los comicios se dirimen "cuatro años más de lío o cuatro años para buscar la solución, la elección es ésta", y ha recordado que en el independentismo "es la CUP quien lo tiene más claro: quieren romper con España, desobediencia total y absoluta y enfrentamiento con el Estado, si hace falta en las calles".

"Y los otros", ha apuntado en referencia a JxCat y ERC, "acabarán aceptando el planteamiento de la CUP como en los últimos dos años. Quien quiera cortes de carretera, ya sabe a quien votar".

En contraste, él ha pedido "combatir la resignación" y votar a su candidatura para evitar "cuatro años más de 155, crónica judicial, querellas, batallas, insultos y palabras gruesas".

Como también para que Cataluña pueda estar en el debate sobre el proyecto europeo, "no solo para reivindicar, sino para iluminar caminos y decidir", porque "el catalanismo era Europa, Europa y Europa y los catalanes, no te engañes Pedro, queremos estar porque queremos influir. No queremos estar de pasajeros en la cola".

Iceta ha agradecido a Sánchez que haya "dibujado una España que emociona, en la que queremos estar y ayudar a construirla. Eres la esperanza de que es posible, merece la pena y nos tienes a todos a tu lado".

"No hubiéramos llegado hasta el borde del precipicio si hubieras sido elegido presidente del Gobierno. Y no porque seas un mago ni hagas milagros, sino porque tienes propuestas, eres capaz de escuchar y dialogar. No puedo dejar de recordar: si no eres presidente, es porque Podemos no quiso", ha sugerido.

Y ha "ofrecido lealtad" a España, porque "la mayoría de catalanes quieren seguir en ella", pero ha advertido: "Queremos una mejor España que la que nos han dibujado. Y ahí nos vas a tener siempre".