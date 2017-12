Iceta: "JuntsxCat y ERC bailarán al ritmo que marque la CUP y hay ritmos que asustan"

9/12/2017 - 21:05

Avisa de que los 'comuns' van siempre "al mismo hoyo, el del independentismo"

MATARÓ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha pedido este sábado evitar un nuevo Govern en que estén JuntsxCat o ERC, porque "bailarán al ritmo que marque la CUP, y hay ritmos que asustan".

Ante más de 600 personas en el Tecnocampus de Mataró, ha compartido un mitin con el líder del PSOE, Pedro Sánchez; el alcalde, David Bote, y la 'número 6' por Barcelona, Alícia Romero.

Iceta ha acusado a los independentistas de engañar a los catalanes y provocar inestabilidad, miedo e inseguridad: "Necesitamos un presidente que no dé miedo a las empresas, y yo me ofrezco para eso".

Y ha pedido que no vuelvan a gobernar los independentistas: "La ruina de Cataluña será total y completa, y votar a Puigdemont y Junqueras es hacer que mande la CUP: no merecen seguir gobernando. No les dejemos que arruinen nuestro país".

"Necesitamos soluciones desde el catalanismo, pragmáticas y seguras", encaminadas a mejorar el autogobierno y la financiación de Cataluña, entre otras medidas.

Sobre la mejora de la financiación, ha destacado que solo la puede garantizar el PSC porque los independentistas han renunciado a ella y porque Cs y el PP no quieren hacerlo: "Si la financiación quieres mejorar, a Miquel Iceta has de votar".

Iceta ha añadido que en ningún caso defenderá privilegios para Catalunya ni tener más beneficios que otras comunidades, pero sí que la financiación respete el modelo de ordinalidad.

CRÍTICAS A CATECP, CS Y PP

Y ha criticado a los 'comuns': primero, por votar contra la investidura de Pedro Sánchez --si él fuera presidente no se habría llegado al borde del precipicio, según ha dicho-- y, segundo, por "ir siempre al mismo hoyo, el del independentismo".

"Que no nos den lecciones. Menos lobos, Caperucita, y más coherencia entre las palabras y los hechos", ha clamado.

También ha acusado a Cs y PP de no tener proyecto propio ante el independentismo más allá del 'no' a todo: "El 'no' no es suficiente. Hay que tener un proyecto diferente y mejor, más autogobierno, mejor financiación y contribuir a la transformación federal de España".

"Cataluña somos todos y para arreglar esto nos hemos de poner de acuerdo y reconciliarnos", y dejar atrás las peleas por las banderas para gobernar para solucionar los problemas de la gente, ha defendido.

También ha prometido gobernar para que los catalanes dejen de tener miedo --300.000 han cambiado sus ahorros por el proceso soberanista, ha dicho-- y que las empresas regresen a Cataluña --más de 3.000 han cambiado su sede social o fiscal, ha añadido--.

Iceta quiere cambiar el rumbo de la política Catalana tras años de independentismo "coleccionando derrotas y fracasos", y ha apelado a enarbolar la bandera de la justicia social.

DAVID BOTE: "SALIR DEL BUCLE"

El alcalde, David Bote, ha urgido a "salir del bucle" para volver a hablar de pensiones, sanidad, educación y servicios sociales, y ha dicho que, para eso, también es necesario que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa.

Ha reivindicado que los socialistas prefieren "hablar de las personas que de las banderas", y que es muy necesario que Iceta asuma la Presidencia, arregle la situación y empiece a gobernar por la reconciliación y los problemas reales de los catalanes.

ALÍCIA ROMERO

Alícia Romero ha criticado a los independentistas por dividir a los ciudadanos, decir "mentiras hasta la saciedad", dar inestabilidad política e inseguridad jurídica, y recortar derechos sociales, ha dicho.

Además, ha presentado al PSC como la única opción de izquierdas no independentista y la que tiene la solución: "Y tenemos aliados en Madrid para todo, como Pedro Sánchez".