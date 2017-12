Sánchez tacha a Rajoy de "irresponsable" por haber "confrontando territorios"

Mataró (Barcelona), 9 dic (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber "confrontado irresponsablemente a territorios" y ha advertido a los dirigentes independentistas de que no pueden aspirar a la Generalitat desconociendo las cifras del "drama" del paro.

Sánchez ha protagonizado un mitin en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona) junto al candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, la número 6 de la lista por Barcelona, Alícia Romero, y el alcalde de Mataró, David Bote.

En su intervención, ante más de 600 personas -se ha habilitado una sala anexa al haberse superado el aforo del auditorio-, el secretario general del PSOE ha cargado contra el independentismo, pero también contra la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy.

"¿Se puede ser president sin saber qué numero de catalanes está sufriendo el drama del desempleo o habiendo situado a Cataluña fuera de la legalidad, el Estatut y la Constitución?", ha dicho Sánchez, que ha llamado a la movilización del socialismo el 21D. "Si vosotros no vais, ellos continuarán con su hoja de ruta secesionista".

Pero también ha reprochado la postura del jefe del Ejecutivo central: "¿Se puede ser presidente del Gobierno aspirando a confrontar irresponsablemente a territorios, como ha hecho Rajoy, o mirando a otro lado mientras el independentismo ocupaba todo el espacio público, las instituciones y el debate social?".

Además, Sánchez, ha lamentado que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya "perdido las formas y el respeto a los votantes", al decir que votar al PSC es tirar la papeleta "a la basura", y ha opinado que si todos "atacan" a Miquel Iceta es porque representa "la solución".

El secretario general del PSOE aludía así, a las palabras de Rivera en un mitin en Girona, en el que ha afirmado que la formación naranja representa en las elecciones del 21D el "voto útil" para evitar que los independentistas repitan mayoría absoluta en el Parlament.

"No me quiero imaginar que la noche electoral nos falta un escaño y es por los votos que se han ido a la basura, por votar al PSC o al PP en algunos lugares donde no han sacado escaño", ha dicho Rivera.