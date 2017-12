Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

10/12/2017 - 0:01

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Lo que el 'procés' ocultó"; "El refugio de Puigdemont"; "Un pacto en Cataluña"; "Claves para reconstruir la marca Cataluña"; "El Gobierno de Irak anuncia su victoria contra el ISIS"; "Mosaicos que vuelve a brilla"; "Los olvidados de la recuperación"; "¿Quo vadis, Europa".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Rouco: El independentismo no concilia con la conciencia católica"; "Llamada de Sánchez a la movilización: Si tú no vas, ellos se quedan"; "Los padres de Rivera: ¿Valientes? No, es que hay que comer"; "Venezuela vota entre el boicot de la oposición y otro impago de la deuda"; "Las siete claves que marcarán el futuro de 'La Manada'"; "Elogio de la decadencia"; "Otro corazón para Sobral"; "El Real Madrid recupera su pegada goleadora antes del Mundialito".

ABC: "Chaves y Griñán, el mayor caso de corrupción en España, al banquillo"; "Irak anuncia su victoria sobre Daesh tras más de tres años de guerra"; "Murillo fue el pintor más cotizado de su época, más que Velázquez"; "Los radicales palestinos no logran que prenda la intifada en Jerusalén"; "Gibraltar: más de 30.000 británicos se quedan al margen del pacto del Brexit"; "Llegan los 'sinkies', jóvenes en pareja que no tienen hijos por sus bajos sueldos"; "El Real Madrid recupera el buen fútbol y los goles"; "Alerta de 24 horas en casi toda España por lluvias, fuerte oleaje y vientos huracanados".

EL CORREO: "Rescatados tras 80 años de olvido"; "Euskadi penaliza el IRPF y es benévola con las herencias"; "En el Raval, el barrio más multicultural de Barcelona"; "30 años de la masacre de ETA en Zaragoza"; "Jerusalén, la ciudad de la convivencia imposible"; "Euskadi espera hoy a la borrasca 'Ana'"; "Marcha por los presos en París".

LA RAZÓN: "Boadella: Me da vergüenza ser catalán y no me había pasado nunca"; "Puigdemont le quita 70.000 votos a ERC en quince días"; "Los republicanos siguen como los más votados pero pierden apoyos"; "Cs sigue creciendo a costa del PP y PSC de los comunes"; "Lérida vs Sijena: brindar con cava aragonés"; "Levantar el pie"; "Irak: fin de la guerra contra Estado Islámico".