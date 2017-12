Sánchez augura la remontada e Iceta ofrece experiencia ante el "experimento" de Cs

Lleida, 10 dic (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que en Cataluña se "respira espíritu de remontada" del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, para las que ha augurado la victoria de un Miquel Iceta que ha ofrecido su "experiencia" frente al "experimento" y "nacionalismo excluyente" que supone Ciudadanos.

Sánchez ha intervenido en un acto electoral en el Teatro Municipal de L'Escorxador en Lleida junto al candidato del PSC a la la Generalitat, Miquel Iceta, el alcalde de la ciudad, Ángel Ros, y el cabeza de lista del PSC por Lleida, Òscar Ordeig.

Tras arropar ayer a Iceta en Tarragona y Mataró (Barcelona), Sánchez ha cerrado en la capital leridana su primer fin de semana en la campaña catalana, a la que regresará nuevamente el próximo, el sábado 16 y el domingo 17, pocos días antes de las elecciones del 21D.

Sánchez ha afirmado que "se respira espíritu de remontada, se ve en las calles. El PSC está de nuevo aquí -ha añadido- en primera línea para ser la primera fuerza política. No queremos ser la tercera ni cuarta: queremos ser la primera. Y lo vamos a ser".

"Y lo vamos a ser porque la única propuesta es la del socialismo catalán. Es la única formación que está haciendo propuestas y una campaña en positivo", ha dicho Sánchez, que ha considerado que en la "photo finish" del 21D "cualquier partido puede ganar, pero solo uno respeta la convivencia y la concordia, y es el PSC y Miquel Iceta".

Recordando que "cada voto cuenta y el partido termina en el último segundo", ha pedido una "gran movilización socialdemócrata", para que "no se quede ni un socialista en casa, todo el que se sienta de izquierdas, catalán y no independentista. Porque si tu no votas, ellos continuarán y volverán a decidir por ti", ha aseverado.

Por otro lado, ha aludido a la propuesta de mejora de financiación autonómica planteada por Iceta. "Es un debate muy socialdemócrata, de cohesión social y territorial. Lo que está haciendo Miquel es proponer soluciones a los problemas reales" de las autonomías, que son las que tienen -ha recordado- las "competencias" en servicios sociales, educación, sanidad o vivienda.

Precisamente Iceta ha ofrecido a los catalanes su "experiencia" en contraste al "experimento" de Ciudadanos, justo cuando un sondeo publicado por La Vanguardia ha expuesto que las fuerzas independentistas perderían la mayoría absoluta en Cataluña en las elecciones del 21D, que ganaría ERC con 31-32 escaños, aunque en una situación de empate técnico con Ciudadanos (30-31) y JxCat (30).

En su intervención, el dirigente del PSC ha dejado claro que su partido no "hará a nadie de ERC presidente, tampoco a Carles Puigdemont (JxCat), no sufráis. Pero con decir que no, no basta. Es la gran diferencia con la política que hace Ciudadanos y PP".

"No a la independencia, vale. Que hemos de hacer un cambio, seguro, pero ¿qué cambio? ¿Hemos de sustituir un nacionalismo excluyente por otro? ¿Hemos de cambiar un lío por otro? ¿Hemos de volver atrás? ¿Queremos un cambio que reste o que sume? ¿Queremos menos autogobierno o más? ¿Menos financiación o más? ¿Queremos hacer un experimento o preferimos más la experiencia? Eso es lo que yo os estoy proponiendo", ha afirmado el líder del socialismo catalán.

Y ha ironizado con que en muchos artículos de prensa le han bautizado como "arquitecto, ingeniero o carpintero. Pues si me tengo que convertir en el McGyver de la política catalana, lo haré", ha afirmado, mostrando además su "compromiso" de que lo que no hará "nunca" es "bailar al ritmo de la CUP".

"No lo haré. Quiero mucho a mi país como para bailar al ritmo de la CUP", ha aseverado Iceta, que ha rechazado "seguir bailando el mambo de la CUP que acaba con furgonetas cayendo por el barranco", ha dicho en alusión a un anuncio de los anticapitalistas. "Nosotros no. Nosotros necesitamos furgonetas para hacer reparto, para que se mueva la economía".

Precisamente en esa clave económica y aprovechando su paso por tierras leridanas, el dirigente ha lanzando una advertencia sobre las consecuencias de la vía independentista si se sale de la UE.

"¿No saben que muchos payeses dependen de la Política Agraria Común (PAC)?. La querríamos mejor, pero ¿perderla? ¿Dónde se ha visto?", ha dicho el candidato socialista.

Por su parte, el alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, ha advertido de que el "arte sacro no es objeto del artículo 155 de la Constitución", rechazando así la orden judicial de devolución de las piezas del Monasterio de Sijena depositadas en el Museo de Lérida.

Porque si bien ha "defendido" la aplicación del 155 en Cataluña como mecanismo para "restaurar el orden constitucional y estatutario en España" y dar "seguridad jurídica" a las empresas, ha opinado que "el 155 no puede servir para resolver pleitos entre administraciones o entre administraciones y particulares".