Domènech insta a ERC a aclarar si piensa investir a Puigdemont como president

Granollers (Barcelona), 10 dic (EFE).- El cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instado hoy a ERC a aclarar si piensa investir como president a Carles Puigdemont tras las elecciones del 21 de diciembre.

Ante más de un centenar de personas que han asistido en un mitin en la Sala Tarafa de Granollers (Barcelona), Domènech ha preguntado a ERC si harán presidente a Puigdemont: "Definid qué haréis, decid si construiréis un país social fuera de cualquier unilateralidad o si haréis presidente a Puigdemont".

Y ha seguido interpelando a ERC: "Decid si queréis construir desde la izquierda o continuaréis dando los votos que la gente os dará a una coalición entre PDeCAT y Convergència".

Tras unas palabras de apoyo a los alcaldes socialistas que criticaron el aval del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre ellos el de Granollers, Josep Mayoral, Domènech ha indicado: "Incierta gloria o triste destino para el PSC que para estas elecciones te proponga José María Aznar".

El cabeza de lista de los comunes considera que "aunque las elecciones no tengan un origen legítimo, porque las convocó el Gobierno de Mariano Rajoy, no hay nada más sagrado que el voto de los catalanes que decidirá el futuro de Cataluña, y no será la coalición de Junts per Catalunya quien decidirá quién será el presidente".

En un intento de aproximación a los republicanos, Domènech ha vuelto a recurrir, como un mantra, a una frase de "la ERC de Joan Tardà": "Debemos construir una patria no maldita que no excluya a sus hijos. Malditos los patriotas que no quieren a esta tierra".

Y ha cerrado su discurso con otra de las ideas más repetidas: "Del PP no desconectas, o los echas o no los echas, porque de lo contrario te lo encuentras gobernando Cataluña sólo con un 8% de los votos".