Arrimadas:voto a Cs supone acabar con 'procés' y con necesidad aplicación 155

Barcelona, 11 dic (EFE).- La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que el voto a la formación naranja supone acabar con el 'procés' y, también, con la "necesidad de la aplicación" del 155, puesto que habría un gobierno "respetuoso con la legalidad".

En declaraciones a los medios antes de pronunciar una conferencia en el Tribuna Barcelona, Arrimadas ha resaltado que "votar a Ciudadanos supone un voto clarísimo para acabar con el 'procés'" y comenzar una "nueva etapa en Cataluña", con un gobierno "respetuoso con la legalidad, con las resoluciones judiciales, con la Constitución, con el Estatut y con todos los catalanes".

En este sentido, la candidata a las elecciones del 21 de diciembre ha señalado que el voto a la formación naranja supone también "acabar con la necesidad de aplicación" del artículo 155 de la Constitución.

Preguntada por el hecho de que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras haya pedido al Tribunal Supremo que le deje en libertad, la candidata no ha querido entrar a valorar las estrategias de defensa de los políticos soberanistas encarcelados, aunque ha señalado que los dirigentes independentistas "dicen una cosa ante los tribunales, y otra en los mítines de campaña".

Por otro lado, Arrimadas ha replicado al PP, que ayer afeó a Ciudadanos su falta de experiencia de gobierno, que la "única experiencia" que han tenido los populares en Cataluña ha sido la de "pactar con los Pujol" desde fuera del Govern.

"Nosotros lo que tenemos es mucha experiencia en trabajar fuera de la política, cosa que no pueden decir muchas personas que están en el PP", ha añadido.

No obstante, ha insistido en la necesidad de sumar los partidos constitucionalistas tras el 21D, dejando a un "lado las críticas vacías", aunque ha replicado al candidato del PPC, Xavier García Albiol, que "no podemos repartir sillas que no tenemos", después de que este haya afirmado hoy que "le gustaría ser vicepresidente de Arrimadas o Iceta". EFE

