Rovira afirma que ERC no renuncia al diálogo pero tampoco a defender derechos

Terrassa (Barcelona), 11 dic (EFE).- La secretaria general de ERC y número dos de la candidatura, Marta Rovira, ha precisado hoy que su partido "no renuncia al diálogo y a la negociación" con el Gobierno, "pero tampoco a defender los derechos y los intereses de los ciudadanos de Cataluña".

En una visita a las instalaciones de Leitat Technological Center de Terrassa en la que ha estado acompañada de otros dirigentes y candidatos de ERC, Marta Rovira se ha referido al hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya advertido de que, si en Cataluña se opta de nuevo por "la unilateralidad", se podría seguir aplicando el artículo 155, ya que "la ley se cumple y así va a seguir siendo".

"Yo le diría al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, -ha afirmado Rovira- que nosotros siempre hemos querido que haya una negociación, que hemos utilizado todas las vías para intentar un diálogo y también los instrumentos legales que nos ofrecen tanto el Parlament como el Congreso de los Diputados".

"No ha sido posible, siempre hemos obtenido un no por respuesta, y, si Rajoy no quiere la unilateralidad, lo que puede hacer para evitarla es impulsar una vía negociadora", ha subrayado la principal candidata de ERC en estas elecciones.

Según Marta Rovira, "no vamos a renunciar a la vía del diálogo y la negociación, no lo hicimos, no lo hacemos y tampoco lo haremos en un futuro, pero tampoco renunciamos al derecho a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña y los mandatos democráticos que salgan de las urnas o del Parlament".

"Quiero añadir, además -ha apuntado-, que tampoco vamos a renunciar a defender los derechos sociales de los catalanes y la necesidad de prosperar económicamente, ni tampoco a los objetivos políticos, por supuesto".

Según Rovira, ERC impulsará que los objetivos "se puedan conseguir negociando y dialogando, pero aquí hay dos partes, y no basta con que nosotros tengamos la intención sincera y honesta de dialogar, hay otra parte, el Gobierno español, al cual interpelamos y le pedimos que diga si va a asumir con responsabilidad el mandato que surja de las urnas".

Sobre la posibilidad de que se le incluya a ella en las investigaciones judiciales que afectan a diversos dirigentes independentistas, ha apuntado que "no hemos recibido ningún tipo de notificación, pero entendemos que también forma parte de la campaña electoral que ha sido impuesta por parte de un Gobierno español que no ha sido elegido por los catalanes".

La número dos de ERC ha lamentado que el Gobierno "quiera seguir utilizando la represión contra los partidos catalanes y sus legítimos gobernantes democráticos", y ha apoyado el nuevo recurso que ha presentado hoy el abogado del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, aunque ha admitido que confía poco en que sea resuelto favorablemente.

Preguntada sobre la insistencia de los candidatos de Junts per Catalunya en que sea su cabeza de lista, Carles Puigdemont, quien sea investido de nuevo presidente aunque no gane las elecciones, Marta Rovira les ha recomendado que "se centren en conseguir que las fuerzas independentistas ganemos las elecciones" porque luego, con los resultados electorales, "ya se verá qué posibilidades reales hay de formar un gobierno fuerte".