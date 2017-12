21-D.- Rovira a Rajoy: "Si no quiere la vía unilateral, que no se levante de la mesa"

11/12/2017 - 15:41

Tiene "pocas esperanzas" de que prospere el recurso de Junqueras para salir de la cárcel

TERRASSA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La número 2 de ERC en las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acepte una "negociación" con la Generalitat tras el 21-D si no quiere que el soberanismo aplique la vía unilateral a la independencia.

Lo ha dicho en un acto de campaña de ERC tras visitar las instalaciones de Leitat Technological Center en Terrassa, y después de las declaraciones de Rajoy de este mismo lunes durante los Desayunos Informativos de Europa Press.

"Al señor Rajoy, sólo decirle una cosa: si no quiere que exista la vía unilateral, lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa de negociación", le ha replicado.

Rovira lo dice al día siguiente de un mitin en Badalona (Barcelona) en que los republicanos defendieron retomar la unilateralidad si el Gobierno central rechaza negociar, lo que Rajoy ha respondido este lunes: "En España la ley se cumple y así va a seguir siendo".

DECISIONES "UNILATERALES" DE RAJOY

ERC acusa al presidente de ser él quien toma "decisiones unilaterales de costes nefastos": ha citado la intervención de las finanzas de la Generalitat; la cargas policiales del 1-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Esto también son decisiones unilaterales. Cuando habla de unilateralidad, debería hablar de las decisiones que él mismo toma", ha concluido Rovira, que reprocha al presidente del Gobierno que, por ejemplo, no quisiera negociar el referéndum.

ERC asegura que ofrecerá diálogo al Gobierno si gana, pero advierte de que por este diálogo no renunciará a sus postulados si los comicios avalan su proyecto: "No vamos a renunciar a la negociación, como no vamos a renunciar a defender a los ciudadanos y a los mandatos que salgan de las urnas".

EL RECURSO DE JUNQUERAS

Sobre el recurso que ha presentado este lunes el candidato de ERC, Oriol Junqueras, para salir de la cárcel, Rovira ha defendido que merece hacer campaña y ha criticado que su partido no concurre en "igualdad de condiciones" porque no puede disponer de su cabeza de lista.

Ha argumentado que el hecho de que Junqueras siga en la cárcel es una doble vulneración: por un lado se vulnera el derecho de el vicepresidente cesado a concurrir a uno comicios y, por el otro, el "derecho de los electores" a conocer del proyecto de ERC de la mano del candidato.

Ha concluido que tiene "pocas esperanzas" de que el recurso prospere, recordando que el juez del Tribunal Supremo ya denegó al líder de ERC la posibilidad de dejar la cárcel el 4 de diciembre, justo el día antes de que empezara la campaña electoral.

Preguntado por unas informaciones en que se apunta que ella también podría ser investigada por su papel en el proceso soberanista, ha asegurado que no tiene ninguna comunicación de la justicia y que toda la información que tiene es "por los medios de comunicación".

PERE ARAGONÈS: ECONOMÍA

ERC también ha aprovechado esta visita a las instalaciones de Leitat para hacer un diagnosis de la situación de la economía catalana, a la que ve con fortalezas pese a que considera que el Gobierno central no está colaborando para que así sea.

El dirigente de ERC y secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido formar tras el 21 de diciembre un Govern de la manera más rápida posible para que se ponga a trabajar para la "estabilidad y la credibilidad" de la economía catalana.

Ha acusado al Gobierno central de provocar la inestabilidad con "el decreto exprés que facilitó el cambio de sedes sociales de empresas" que se ubicaban en Cataluña y ha exigido la puesta en libertad de Junqueras, de quien ha loado haber sido el conseller que ha reducido el déficit catalán en dos puntos.

"Tenemos que tener una Generalitat que acompañe el potencial económico que tiene el país", ha zanjado Aragonès, que ha destacado que uno de los ámbitos más importantes en los que se tiene que apostar es la innovación como hace por ejemplo Leitat, que está presidida por el exconseller Jordi William Carnes.