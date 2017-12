Museo Lleida: "No hay otro ejemplo que por orden de un juez se arrebate la colección"

Barcelona, 11 dic (EFE).- El director del Museo de Lleida Diocesano y Comarcal, Josep Giralt, ha lamentado hoy el traslado de las obras de Sijena del centro y ha considerado que no existe ningún otro ejemplo, ni en el Estado ni en Europa, de que "se haya arrebatado una parte de la colección por orden de un juez".

En declaraciones a los periodistas, Giralt ha argumentado que "las ejecuciones provisionales están pensadas para actuar contra aquellas personas, aquellos bienes o aquellas situaciones que suponen un peligro de huida o de esconder pruebas, pero en el caso de un museo, creo que no es del todo correcto".

A su juicio, "el estamento judicial tiene otras muchas maneras de tutelar una sentencia que no es firme" y ha aseverado que se podía haber llegado "tranquilamente a un acuerdo entre el juzgado de primera instancia de Huesca o la Audiencia Provincial, para que mientras la sentencia no fuera firme, tutelar la colección".

"Desgraciadamente -ha proseguido- no hay ningún ejemplo ni en el Estado, ni en Cataluña, ni en Europa donde se ha arrebatado una parte de la colección por orden de un juez".

Se trata de un hecho, según Giralt, que "en el mundo del patrimonio, de la cultura no se debería producir nunca, lo que deberíamos es llegar al pacto, a la gestión compartida, a poder hablar entre instituciones públicas".

Ha dicho que no puede evaluar la actuación de hoy de la policía catalana, que "en otros momentos más complicados ha estado a nuestro lado". "No nos podemos quejar ni pensar que no lo han hecho bien, ni quedarnos con la duda de que lo podíamos haber hecho mejor", ha apostillado.