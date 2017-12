Domènech pide un pacto para cambiar Cataluña que permita cambiar toda España

11/12/2017 - 22:03

Apela al millón de indecisos a apostar por su candidatura para construir desde el "consenso"

TARRAGONA, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato de CatECP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Domènech, ha llamado este viernes a conseguir un gran acuerdo tras la elecciones que "permita cambiar Cataluña para cambiar también España".

Lo ha dicho en un mitin en el Centre Cívic Bonavista de Tarragona en el que han participado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y las número 1 y 2 por Tarragona, Yolanda López y María Vilà, arropados por medio millar de personas.

Ha vuelto a pedir desbloquear la situación en Cataluña superando la política de bloques: "Somos fuertes cuando construimos consensos. Esta construcción de la transformación de Cataluña tiene que ser el prólogo de la construcción de España".

Ha imaginado un Ejecutivo catalán que gobierne para toda Cataluña "y no sólo para una parte, que no deje a nadie atrás", y se ha erigido como el único capaz de conseguirlo ante los partidos que considera que buscan la confrontación, por lo que ha llamado a que apoyen a los 'comuns' el millón de votos que las encuestas afirman que acudirán a las urnas pero que todavía no han decidido su opción de voto.

"La mayoría quiere un Govern que no solo sea para una parte, sino que sea de todos. Que rompa los bloques para conseguir soluciones, que tenga claro que este país es su gente. Un Govern por y para el pueblo, que ponga a la gente en el centro", ha concluido.