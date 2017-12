Iglesias a JxCat: "Prometer lo que no se puede cumplir es una estafa"

Tarragona, 11 dic (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado a Junts per Catalunya por la "estafa a los ciudadanos" que supuso "prometer lo que no se puede cumplir" y ha hablado de la necesidad de que Xavier Domènech pivote un "gobierno de reconciliación entre independentistas y no independentistas".

En un centro cívico de Bonavista de Tarragona abarrotado, con más de 500 personas, Iglesias ha explicado que "hace falta un gobierno de reconciliación, en el que haya gente que piense de manera distinta, con gente independentista y no independentista que sirva para construir una salida distinta".

Iglesias tiene la impresión de que "según avanza la campaña hay cada vez más actores que echan gasolina al fuego" y ha advertido de que "Cataluña se enfrenta en estas elecciones a un grave riesgo, dos polos que apuestan simultáneamente por la venganza".

El líder morado ha interpelado directamente al PSC cuando ha preguntado "por qué está compitiendo con Ciudadanos y PP para ver quién es más unionista".

Ha lamentado que ERC, que "parecía que había modificado algunas cosas, últimamente se siente muy presionado, parece que vuelve al unilateralismo", pero, ha continuado, "ni el unilateralismo ni el 155 van a servir para traer soluciones".

Iglesias ha reconocido que por su posición, Podemos ha sido criticado por unos y otros y acusado de ser los "abogados defensores de los independentistas o de la represión, pero las dos cosas a la vez es imposible serlas", y tiene una explicación para este doble ataque: "Hemos dicho la verdad y eso no gusta a los responsables de una situación de bloqueo".

A los monárquicos, el líder de Podemos les ha dicho que "no tienen ningún proyecto de país" y ha sido duro con el mensaje del Rey del pasado 3 de octubre, que, ha dicho, "su padre no se atrevió a hacer" por ser "idéntico al del gobierno del PP".

Iglesias ha asegurado que "España no es lo que a algunos les gustaría que fuera, ni es la España de charanga y pandereta, ni la de aficionados a los toros; y podemos sentirnos orgullosos de un país formado por muchos pueblos, que hablan distintas lenguas".

Irónicamente, ha dicho que quiere saber cuáles serán las propuestas para el 22-D: "cuántos meses tendrán que pasar para que los partidos de Junts pel Sí (ERC y PDCAT) consigan un presidente, cuál será la siguiente promesa, qué pasos van a dar, ¿van a hacer exactamente lo mismo que hace dos años?".

El propio Iglesias se ha dado la respuesta: "ellos son conscientes de que su estrategia política está totalmente agotada".

Ha advertido asimismo de los riesgos de un gobierno en el que "Arrimadas sea la presidenta, Albiol vicepresidente e Iceta bailando entre los dos; el problema no es que baile, sino que lo haga al son de Ciudadanos y PP".

Y ha continuado: "¿Se imaginan a Girauta de conseller de Interior pasando revista a los Mossos d'Esquadra, y a Toni Cantó dirigiendo TV3?".

A su juicio, Catalunya en Comú-Podem es "una tercera opción que no necesita envolverse en ninguna bandera, ni actuar por venganza", "la opción más sensata entre un gobierno de extrema derecha o que continúe lo conocido".

Un gobierno con Xavier Domènech "blindará el autogobierno", porque, ha alertado, "el PP está dispuesto a todo, y ya han dicho que el artículo 155 se podría aplicar en el País Vasco, en Navarra e incluso en Castilla La Mancha".

Iglesias ha pedido el voto a la "gente humilde" que en Cataluña está "harta del monotema, gente que sabe que las banderas no llenan la nevera", un voto para los comunes que "tienen soluciones, aunque no sean épicas, porque las cosas de comer no son épicas".

En el acto más multitudinario hasta ahora de la campaña, han aparecido por primera vez las banderas moradas y las clásicas consignas: "Sí se puede", "Ni un paso atrás" y "Xavi presidente".