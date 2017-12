Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

12/12/2017 - 0:56

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El tesoro regresa a Sijena"; "El Supremo investiga a toda la cúpula del 'procés'. La publicidad de la consulta ilegal costó medio millón de euros"; "Independencia que hace olvidar el 3%"; "La campaña del odio alcanza a Iceta. La fiscalía investiga un posible delito en los insultos homófobos al líder del PSC"; "Un frustrado atentado individual causa el caos en Nueva York"; "El Estado pone a la venta un 7% de Bankia, valorado en 840 millones".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "23-F de 2016: Las 'actas' que demuestran el fraude del 'procés'. "Un referéndum no pactado con el Estado no tiene sentido". Las víctimas psicológicas de la independencia"; "Regreso a Sijena con protección de los Mossos"; ""Me violó a los 11 años y me obligó a abortar tres veces". Una ex guerrillera colombiana destapa el escándalo de los abusos sexuales en las FARC"; "Un bagladesí "inspirado en IS" intenta provocar una masacre en Manhattan"; "El Estado vende un 7% de Bankia por 840 millones".

LA VANGUARDIA: "El Supremo investigará a más miembros de ERC y la CUP"; "El traslado de madrugada de las obras de Sijena tensa el debate del 21-D"; "Junqueras pide salir de prisión para participar en la campaña"; "Los catalanes sacaron 6.000 millones de dos bancos locales en una semana"; "Arrimadas reclama "diálogo y generosidad" para formar un gobierno no independentista".

ABC: "El tesoro de Sijena vuelve a Aragón. El último esperpento del independentismo. Políticos y manifestantes no logran evitar que Guardia Civil y Mossos saquen las obras del Museo de Lérida, que ha "extraviado" una de las piezas reclamadas por la Justicia".

EL PERIÓDICO: "La causa del 1-O tendrá decenas de imputados. Xavier Domènech: "No pactaremos con nadie que postule la vía unilateral""; "Sijena se lleva el arte. La incautación de las piezas del Musseu de Lleida agita la campaña electoral"; "Atentado fallido en una gran terminal de buses de Nueva York"; "'Apps' infantiles roban datos personales de los menores"; "El Barça se enfrentará al Chelsea y el Madrid, al Paris SG".

EL CORREO: "Euskadi premia los mejores videojuegos"; "Rajoy defiende "la transparencia" en el cálculo del Cupo y pide "no organizar líos""; "El Supremo investiga a Rovira, Mas y Gabriel por su papel en el proceso independentista"; "El Gobierno vasco saca bonos regalo y aporta 10 euros por cada 20 gastados".

LA RAZÓN: "X Premios Alfonso Ussía. Ejemplares"; "Guerra PdCAT-ERC: "Nos hemos de repartir medallas y marrones""; "Lérida se queda con un cuadro de los bienes de Sijena"; "Pánico en Nueva York tras un atentado frustrado"; "Trump anuncia que volverá a la Luna 45 años después"