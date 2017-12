El déficit en los fondos para los refugiados sirios ha generado la reducción de la ayuda

Ginebra, 12 dic (EFE).- El déficit de casi la mitad de los fondos requeridos para atender las necesidades humanitarias de los refugiados sirios obligaron este año a reducir la ayuda prevista en todos los sectores, incluyendo la escolarización de los niños y la atención médica, dijo hoy la ONU.

"Este año ha sido muy duro, el dinero ha tardado mucho en llegar, de modo que la respuesta humanitaria ha sido limitada y no vemos que la situación vaya a mejorar", lamentó en una rueda de prensa el director para Oriente Medio en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amin Awad.

En estas circunstancias, el organismo ha presentado un plan financiero regional para asistir a 5,3 millones de refugiados sirios en 2018, que se eleva a 4.400 millones de dólares.

Ese plan incluye actividades de asistencia a unas cuatro millones de personas que a su vez han acogido en los países vecinos -principalmente en Turquía, Líbano y Jordania- a más de ocho de cada diez refugiados sirios.

Esto explica que contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de crisis de refugiados en el mundo, sólo entre el 10 y 15% de sirios vivan en campamentos en los países de acogida.

El resto vive en las comunidades, donde en muchos casos tienen acceso a ciertos servicios mínimos.

Awad invocó a la solidaridad de la comunidad internacional para Siria, que a cerca de siete años del inicio del conflicto armado interno sigue siendo "la mayor crisis humana de los tiempos modernos".

A pesar de esto, los esfuerzos financieros de los donantes en favor de Siria han disminuido fuertemente, lo que ha impedido cumplir con los objetivos que la ONU se había trazado en favor de los refugiados, incluido en el área nutricional o en los preparativos para el invierno.

"Con sólo la mitad del presupuesto cubierto, muchos niños refugiados no van a la escuela y no se podrán aislar (del frío) muchas carpas, no se realizaran trabajos para drenar el agua de la lluvia en los campamentos ni se podrá distribuir el número previsto de frazadas térmicas", detalló Awad.

El representante de la ONU sostuvo que en medio de esta difícil situación han sido los países vecinos de Siria los que han mostrado más solidaridad con la población de este país, pese a que últimamente se haya tomado decisiones relativas al cierre de fronteras.

"En ciertos casos se han cerrado (fronteras) citando razones de seguridad, económicas o de disturbios internos, pero por ejemplo Líbano sigue recibido casos médicos", comentó Awad.