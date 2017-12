Albiol (PP) insta a Iceta (PSC) a decidirse: "O estás con Dios o estás con el diablo"

Cree que la investigación confirma que el Govern estafó a los votantes los independentistas

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha instado al líder y candidato del PSC, Miquel Iceta, a decidirse si está con los partidos independentistas o con los constitucionalistas: "O estás con Dios o estás con el diablo", le ha espetado.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa al preguntársele por el apoyo del PSC en el Ayuntamiento de Girona a cambiar el nombre de la plaza de la Constitución por el de 1 de Octubre, en alusión al referéndum sobre la independencia.

"Yo le diría a Miquel Iceta que no puede estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo. O estás con Dios o estás con el diablo", ha espetado al líder socialista, al que ha instado a destituir a los concejales del PSC de Girona por un posicionamiento que considera inadmisible.

Preguntado en la rueda de prensa en EFE por la investigación judicial sobre el referéndum, Abiol ha sostenido que confirma que el proceso independentista ha sido "una gran estafa" también para los ciudadanos independentistas porque los dirigentes admitían en privado que la vía unilateral era imposible.

"Han engañado de forma descarada a la población. Si desde hace año y medio sabían que era imposible la vía unilateral, ¿por qué han llevado a la sociedad catalana a esta fractura", se ha preguntado Albiol que, cree que estos líderes están inhabilitados moralmente para gobernar.

ERC "SE QUITA LA CARETA"

El candidato popular también ha hecho referencia a las declaraciones de la 'número dos' de ERC a las elecciones, Marta Roviera, en las que dijo que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere la vía unilateral lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa de la negociación.

Albiol considera que estas declaraciones demuestran que el independentismo "se ha quitado la careta y ha mostrado como son", después de que los primeros días de la campaña hacia las elecciones del 21 de diciembre ERC y JuntsxCat hubiesen moderado su discurso sobre la vía unilateral.

El candidato popular cree que las formaciones constitucionalistas vencerán a las independentistas el 21 de diciembre pero ha añadido que, si esto no sucede, el problema no lo tendrán los partidos si no la sociedad que "no ha escarmentado de la magnitud de la tragedia" del proceso independentistas.

"Yo creo que no, pero si volviese a haber una mayoría independentista, a lo mejor es que nos gusta que la sociedad lo esté pasando mal", ha añadido Albiol, que ha dicho que si un futuro Govern continuase por la vía unilateral el Gobierno central tendría que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución.