Arrimadas acusa a los críticos con el déficit fiscal de nivelarlo "empobreciendo" Cataluña

12/12/2017 - 14:48

Cree que la victoria de un partido constitucionalista daría una imagen clara de que "vuelve la legalidad"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha criticado este martes que las fuerzas políticas que se quejaban del déficit fiscal lo han nivelado "empobreciendo" Cataluña con las consecuencias del proceso independentista, ha aseverado en una conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona.

Ha insistido en que lo importante en las elecciones es que las fuerzas no independentistas sumen para poder articular un Govern, pero ha dicho que la victoria de un partido "netamente constitucionalista" daría una imagen muy clara de que vuelve la legalidad y la Constitución y de que no hay una mayoría social a favor de la independencia.

Arrimadas ha garantizado que, si Cs es la fuerza constitucionalista más votada y puede liderar un Govern alternativo al independentismo, va a "estar a la altura de las circunstancias" y ceder para alcanzar acuerdos, y ha apostado por un gobierno transversal formado por distintas fuerzas políticas y que incorpore a independientes que sean buenos gestores y profesionales.

Ha abogado por impulsar reformas para mejorar España y Cataluña, pero no pensando en el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y el de ERC y exvicepresidente Oriol Junqueras, porque "nada de lo que se pueda poner en una Constitución española podrá convencerles, pero tal vez sí a una mayoría social".

Ha sostenido que el Govern ha sido el único que ha provocado que Cataluña se haya quedado sin autogobierno con la aplicación del artículo 155, y ha criticado que hace años que "el debate parlamentario es el debate de la independencia" y hay una obsesión con el proceso, por lo que propone cambiar iniciativas como el Pacte pel Referèndum por un pacto de priorización de políticas sociales y económicas.

Arrimadas ha criticado que el ejecutivo de Puigdemont ha impulsado la peor estrategia de gestión, de negociación y de gobierno, y ha advertido: "Todavía no hemos visto todos los efectos económicos que ha provocado" el proceso independentista.

También tienen parte de responsabilidad los gobiernos centrales: "Si no reformas tu país y te instalas en el conformismo o el inmovilismo, si no eres capaz de pactar, de explicar un proyecto ilusionante, al final los proyectos nacionalistas tiene mejor escenario para crecer", ha señalado, aunque ha prometido que, si es presidenta, no dirá que la culpa de todo es de Madrid.

Ha asegurado que Cataluña es muy fuerte y superará esta situación, pero ha puesto en duda que pueda con cuatro años más de proceso independentista: "Creo que Cataluña no aguanta cuatro años más, ni socialmente ni económicamente", porque no puede seguir viviendo un proyecto sin base real.

"El daño es tan grande que tardaremos tiempo y esfuerzo, y tendremos que trabajar mucho, para poder reconducir esta situación", ha avisado Arrimadas, que ha garantizado que no prometerá en campaña propuestas imposibles que no se pueden llevar a cabo.

Preguntada por medidas para revertir la fractura social, ha dicho que no ha encontrado una "medida mágica" para solucionarla al aplicarla, pero que "con el tiempo se podrán ir cosiendo heridas" si el Govern respeta a todos los catalanes y baja el tono; dice la verdad, sin prometer la arcadia feliz de la independencia; se centra en lo que une a los ciudadanos, y representa a todos los catalanes.

UNA CATALUÑA ADMIRADA

Apuesta por trabajar por que el resto de España y de Europa vuelvan a mirar Cataluña con admiración, y no con preocupación --desde fuera la veía hace años como un hermano mayor que siempre hace bien las cosas, ha dicho--, y ha asegurado que Cs defiende principios europeos, como la unión: "Se llama Unión Europea, no 'separación europea", ha ironizado.

Ha destacado que Cs ya no tiene que advertir de que el proceso independentista llevará a la fractura social y a la marcha de empresas, porque y ha ocurrido, y ha defendido que las elecciones deben ser "la constatación en las urnas de lo que hay en la calle, en empresas y familias, que es decir que ya está, ya basta".

La España actual es mucho mejor que la de 1975, y Cs quiere que la España de dentro de 40 años sea mejor que la de hoy, ha asegurado Arrimadas y, preguntada por asistentes, ha recordado la propuesta de Cs de trasladar la Diada a Sant Jordi porque el 11 de setiembre ha sido "patrimonializado" por los independentistas.