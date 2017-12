La CUP hace un informe sobre la "violencia institucional" del Estado que enviará a la ONU

Barcelona, 12 dic (EFE).- La CUP ha presentado hoy un informe sobre lo que considera "la violencia institucional del Estado contra el proceso de autodeterminación de Cataluña" que enviará al Comité contra la Tortura y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a lo largo de la semana.

El informe, presentado en el Colegio de Periodistas y titulado "El minotauro del 78", recoge datos como que por el "proceso de autodeterminación" catalán han sido investigadas 832 personas -las 712 alcaldías y otras 120 personas- y otras 1.066 habrían resultado "lesionadas", de las que "como mínimo" 400 han presentado denuncia, según los datos de la CUP.

Se trata, según la formación anticapitalista, de "un nivel de violencia ejercida que pone en cuestión la misma legitimidad del régimen del '78" y que constata que "el aparato represivo del Estado conformado por todos sus actores policiales y judiciales se encuentra totalmente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

El trabajo, que recorre desde el año 2015 hasta la actualidad, ha sido elaborado por los exdiputados Benet Salellas y Mireia Vehí y por el sociólogo Ignasi Bernat y es una iniciativa de las alcaldías de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Argentona y Sant Martí Sarroca, todas ellas en la provincia de Barcelona, y Soriguera (Lleida).

Salellas ha explicado que este informe, centrado en el 1 de octubre pero también en su "contexto" anterior y posterior, es "un inventario de los casos represivos y un recuento de las personas represaliadas".

Ha recordado que "prácticamente la totalidad" de las personas investigadas a las que hace referencia este trabajo son "cargos electos", y ha señalado que en el informe también constan 67 agresiones de la extrema derecha porque ésta "es un instrumento utilizado por la violencia policial y que la acompaña".

Salellas ha defendido que las diferentes instancias del Estado actúan de forma "concertada y en una misma dirección" y que, por tanto, el problema "no tiene que ver con un partido político que esté gobernando", pues se trata de una "operación de Estado".

"Han incorporado delitos" que formaban parte de "otra época histórica" y han "reinterpretado" otros como el delito contra la discriminación y el odio, ha denunciado.

Por lo tanto, según Salellas, "los derechos fundamentales en Cataluña están hoy en riesgo por la actuación de los poderes institucionales del Estado español".

Vehí ha dicho que la "violencia institucional" se utiliza como "forma de conservar el régimen del '78" y ha defendido que "hasta que no haya la posibilidad de defender el derecho a la autodeterminación esta violencia no desaparecerá".

Ha afirmado que la CUP propondrá nada más comenzar la próxima legislatura utilizar en el Parlamento "todos los mecanismos necesarios no solo para reparar sino para garantizar que nada de lo ocurrido vuelva a ocurrir".

A Salellas le han preguntado también por la agenda hallada por la Guardia Civil en casa de Josep Maria Jové, número 2 del exconseller Oriol Junqueras, que desvela nombres clave del núcleo político que impulsó la hoja de ruta para la ruptura, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la dirigente de la CUP Anna Gabriel.

Ha dicho que "estamos acercándonos a un sistema de matriz dictatorial" y que el Tribunal Supremo debe escoger entre "apuntalar una democracia o un sistema más bien dictatorial".

Ha considerado que las notas de Jové le competen a "su intimidad" y que las decisiones de la Justicia "están comprometiendo la opción política" de todos los partidos.

Aunque ha dicho que no quiere "comentar rumorología mediática", ha indicado que espera que este tema "no lleve a ninguna concreción". "No tiene ningún sentido que estemos hablando de la agenda del señor Josep Maria Jove", ha finalizado.