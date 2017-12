La Plataforma Cívica de Murcia, cuyo coordinador ex el expresidente Alberto Garre, será partido político en febrero

12/12/2017

El coordinador general de la Plataforma Cívica Región de Murcia y expresidente del Gobierno Regional, Alberto Garre, ha presentado este martes en Murcia a los responsables de los 12 grupos de trabajo con los que la Plataforma quiere tomar el pulso a la Región de Murcia.

Con ese trabajo ya prácticamente finalizado, se obtendrá un diagnóstico "con el que poder elaborar un programa político que de respuesta a las necesidades reales de los murcianos", ha explicado.

Se trata de un trabajo previo a la presentación del nuevo partido regional, que está prevista para mediados del próximo mes de febrero y con el que Garre persigue un doble objetivo: "devolver la honradez a la política y NOTA DE PRENSA conseguir que la Región de Murcia tenga voz propia en el Congreso de los Diputados".

Para Garre, es "intolerable" que los partidos nacionales como el PP o el PSOE, "tengan un discurso u otro, respecto a los asuntos que afectan a la Región, según si están gobernando o en la oposición".

Garre ha defendido que no es cierto que no haya agua, "hay menos, pero la razón por la que no se realizan trasvases es porque no se han hecho las canalizaciones necesarias para ello. ¿Y por qué?, porque la Región no pinta nada en Madrid".

"Nosotros siempre defenderemos el reparto de agua porque es técnicamente viable, legalmente posible y socialmente admitida", ha manifestado.

La escasa financiación autonómica que sufre la Región o que Rajoy haya tardado siete meses en recibir al presidente de la Comunidad, demuestran, a su juicio, "el desprecio absoluto del Gobierno a la Región de Murcia". Por eso, ha finalizado, "se hace imprescindible la existencia de un nuevo partido regional que de voz a los murcianos en Madrid".