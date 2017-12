Albiol ve reforzados a los constitucionalistas frente a una "estafa" independentista

Barcelona, 12 dic (EFE).- El cabeza de lista del PPC en las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, considera que la alternativa constitucionalista "cada día toma más fuerza" de cara al 21D, frente a la "radicalidad" de un independentismo que ha demostrado ser "una gran estafa" para sus propios seguidores.

Albiol, que ha protagonizado hoy el ciclo de ruedas de prensa que organiza la Agencia Efe con motivo de la campaña electoral de las catalanas del 21 de diciembre, ha cargado contra los dirigentes independentistas, que "se han quitado la careta" y han vuelto a apostar por la vía unilateral que ha llevado a Cataluña a "la peor crisis" social, política y económica de los últimos cuarenta años.

El presidente del PPC ha afirmado que el independentismo no sólo ha engañado al conjunto de la sociedad, sino también a sus simpatizantes, después de que algunos dirigentes soberanistas reconocieran hace año y medio que un referéndum unilateral no tenía sentido, según consta en las anotaciones recogidas en un cuaderno con la hoja de ruta del soberanismo incautado por la Guardia Civil durante un registro el pasado 20 de septiembre.

"Mi pregunta es: ¿por qué habéis provocado esta situación si sabíais perfectamente que la ruta unilateral era imposible?", ha declarado Albiol dirigiéndose al Govern cesado, al tiempo que ha considerado que el 'procés' ha sido "letal" para los intereses de los catalanes y que sus responsables están "totalmente inhabilitados" desde el punto de vista político y "moral" para seguir gobernando Cataluña.

En su opinión, el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras "tendrían que mirar a la cara" a los empresarios catalanes que se han visto perjudicados por el proceso soberanista y decirles que les han "mentido". "Se les tendría que caer la cara de vergüenza", ha apostillado.

El candidato popular a la presidencia de la Generalitat se ha mostrado convencido de que el bloque constitucionalista logrará la mayoría parlamentaria el 21D, pero ha recordado que el voto útil en este momento es el del PPC, el único partido, ha dicho, que puede garantizar la formación de un nuevo gobierno para que vuelva la normalidad y la confianza a Cataluña.

De hecho, el PPC, que hasta ahora contaba con once diputados en el Parlament, prevé "un gran resultado" en las elecciones, a pesar de que los sondeos no le son favorables.

"El PPC en Cataluña siempre ha tenido mucho voto oculto que no se manifiesta en las encuestas y al final tenemos un mejor resultado del que aparece en ellas", ha apuntado Albiol, que ha apelado a la confianza de aquellos ciudadanos que en 2016 votaron al PP en las elecciones generales.

"Hago un llamamiento para que todos los catalanes no independentistas y especialmente los que votaron al PP en junio de 2016 que lo vuelvan a hacer, porque si no hay un PPC fuerte no podremos construir una mayoría alternativa", ha insistido.

Ante la posibilidad de que el independentismo vuelva a ganar y gobernar en Cataluña, el candidato popular ha asegurado que entonces el problema no lo tendrían los partidos, sino una parte de la sociedad que "parece que no ha escarmentado de la magnitud de la tragedia social y económica que estamos viviendo".

Un nuevo gobierno soberanista, ha advertido Albiol, significaría "seguir instalados en la crisis económica y social" que ha provocado el 'procés', alentaría la marcha de empresas de Cataluña, profundizaría la división de la sociedad y supondría la pérdida de puestos de trabajo.

Además, provocaría que el Gobierno de España estuviera "legitimado y obligado" a aplicar nuevamente el artículo 155 "para garantizar la estabilidad y la democracia en Cataluña". "La magnitud del desastre sería tal que muchas generaciones sufrirían las consecuencias", ha subrayado Albiol.