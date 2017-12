Iceta reprocha a Puigdemont que haya "abierto la puerta" a la "violencia"

Barcelona, 12 dic (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha reprochado hoy al expresidente catalán Carles Puigdemont que al pedir que los ciudadanos se "encararan" a sus alcaldes por el referéndum del 1-O, está "abriendo la puerta a la violencia verbal o quién sabe si de la otra" en Cataluña.

Iceta ha protagonizado un acto en clave municipalista en Barcelona ante 300 personas, la mayoría concejales y el más de un centenar de alcaldes del partido, como Núria Marín (L'Hospitalet), Àngel Ros (Lleida), Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Antonio Balmón (Cornellà) o el exsegundo teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

Durante su intervención, Iceta ha aludido a la polémica por profesor de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi H. Borrell que publicó un comentario homófobo en Twitter en el que insultaba al candidato socialista, y que dimitió de su cargo como director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (IN2UB) tras pedir disculpas por su tuit, que está investigando la fiscalía.

Iceta ha dicho que aceptó sus disculpas y, por ello, retiró las actuaciones judiciales del PSC contra el profesor, que le había tildado en un tuit de "ser repugnante" e "impostor" y se mofó de que tiene "los esfínteres dilatados".

"Le dije: escucha, por mí perfecto. Pero recuerda que a veces determinadas ofensas son para colectivos, para mucha gente que no tiene la suerte de Iceta", ha dicho en alusión a los miles de apoyos que ha recibido a través de las redes sociales.

Iceta, que ha pedido "ser cuidadosos", ha emplazado a "ver la razón del problema", que le ha llevado a aludir al expresident Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya. "Cuando un presidente ha dicho a los ciudadanos que se encaren a sus alcaldes, está abriendo la puerta a la violencia verbal o quién sabe si de la otra. Quien tiene la máxima responsabilidad, debe tener el máximo cuidado".

Iceta ha expresado su "compromiso" de que si llega a la presidencia de la Generalitat tendrá siempre claro que "cada alcalde es representante de la Generalitat en el territorio y como tal serán tratados, sean del color que sean, los 946 alcaldes".

Unas palabras en la línea de las expresadas ayer por la alcaldesa Núria Parlon en un acto junto a él en Badalona. "Cuando Puigdemont dijo que se había de interpelar a los alcaldes que no cedían espacios y nos señala con el dedo, provoca un efecto en cadena que hace que un profesor universitario de reconocido prestigio se atreva a insultar a nuestro candidato. O que yo sufra como alcaldesa que, por ser hija de inmigrados, me llamen charnega de mierda", dijo.

Por otro lado, sobre las críticas contra el alcalde de Lleida, Àngel Ros, por el trasladado ayer de los bienes de Sijena, Iceta ha dicho: "no se puede hacer al alcalde de Lleida responsable de unas obras que no son propiedad suya y además él no es un juez".

Ha admitido su "sufrimiento" por unas "decisiones que no entendemos ni compartimos" sobre la orden de traslado de las 44 piezas de Sijena, pero ha dicho estar "indignado" por el "esfuerzo de algunos en atribuir responsabilidades" al PSC, lamentando que el debate en Cataluña se haya "instalado en el todo o nada".