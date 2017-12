Ciudadanos, satisfecho con la negociación sobre el Brexit entre una UE "unida" y un Gobierno británico "debilitado"

12/12/2017 - 17:41

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado este martes la satisfacción de su partido con cómo se está desarrollando la negociación sobre el Brexit entre la Unión Europea, a la que ve "unida", y el Gobierno de Reino Unido, "dividido y debilitado", y ha celebrado que se vayan a garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos y los británicos.

"La negociación creo que va bien para Europa. Está garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos que trabajan y viven en Reino Unido, pero también de los ciudadanos británicos que trabajan y viven en otras partes de Europa", ha declarado en Estrasburgo (Francia), después de reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

En este sentido, ha aplaudido la labor del negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, y del negociador de la Eurocámara, Guy Verhofstadt. "Creo que Europa está jugando unida frente a la división interna que tiene el Gobierno británico y a la debilidad en la que ha quedado después de un grave error histórico, que es sacar a los británicos del proyecto europeo", ha manifestado.

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, alcanzaron el viernes pasado un acuerdo para cerrar las bases del Brexit, lo que permite a Londres y Bruselas iniciar las conversaciones sobre las relaciones futuras entre ambas partes una vez se produzca la salida de Reino Unido si así lo aceptan los líderes de la UE el próximo viernes.

Concretamente, Rivera ha celebrado que se vaya a garantizar la libre circulación entre Irlanda e Irlanda del Norte y que, durante el periodo de transición de dos años, Reino Unido deba seguir asumiendo toda la normativa europea. En relación con esto, ha subrayado que Londres no podrá perjudicar a los Estados miembros de la UE con un 'dumping' fiscal --mejorar las condiciones fiscales para atraer empresas haciendo competencia desleal a los otros países europeos-- ni rebajar los estándares en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

LOS NACIONALISMOS Y LOS POPULISMOS, ENEMIGOS DE LA UE

El presidente de Ciudadanos ha aprovechado para arremeter contra el Brexit, que, a su juicio, debe funcionar como "una vacuna para Europa" porque es "el ejemplo de lo que no hay que hacer". Ha demostrado "cómo el populismo, con mentiras, 'fake news' (noticias falsas) y campañas de desprestigio de la UE, ha conseguido poner en jaque a Reino Unido y los derechos y libertades de todos los europeos", ha señalado.

Tras advertir de que los nacionalismos y los populismos pretenden "destruir y desmontar" la Unión Europea, ha expresado su esperanza de que no haya "otro Brexit" en Cataluña, en las regiones del norte de Italia o en Córcega (Francia): "No queremos más fronteras entre los europeos, queremos derribarlas, y no queremos más aduanas".

El líder de la formación naranja ha agradecido a Tajani y a los diputados socialistas, conservadores y liberales del Parlamento Europeo que estén defendiendo juntos "los valores europeos", y ha afirmado que el debate político no es entre izquierda, derecha y centro, ya que cree que unos y otros pueden tener una posición proeuropea y promover el libre comercio, la ciudadanía europea y una UE "abierta al resto del mundo" donde haya libertad e igualdad de oportunidades.

ENCUENTRO CON OPOSITORES VENEZOLANOS

Rivera también se ha reunido en Estrasburgo con los opositores venezolanos Antonieta y Leopoldo López y Patricia Ceballos, que este miércoles recibirán el premio Sajarov a la libertad de conciencia que les fue concedido por el Parlamento Europeo a finales del pasado octubre.

Desde su punto de vista, un premio como este ayuda a "mantener viva la llama" de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, donde espera que los presos políticos sean liberados, se respete la Constitución, se celebren elecciones democráticas con garantías y se establezca un canal humanitario para que lleguen la comida y los medicamentos que precisa la población.