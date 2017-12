Monserrat afirma que la agenda de Jové indica que el independentismo "se basa en la mentira" y Cleries se desliga

12/12/2017 - 18:52

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha subrayado este martes que las anotaciones de la agenda del exsecretario general de departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda catalán, Josep Maria Jove, indican que el independentismo "es un proyecto basado en la mentira".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones en los pasillos del Senado, Monserrat ha aclarado que el documento está judicializado y que solo conoce las anotaciones por las publicaciones en medios, pero, a su juicio, indica que el desafío separatista es "un proyecto basado en la mentira, en la manipulación, en el tergiversación, en la división, en el empobrecimiento social".

"Esto es una demostración más de cómo tienen engañado a mucha parte del pueblo catalán", ha recalcado la titular de Sanidad.

Este lunes se conocieron las anotaciones que plasmó el que fuera 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde 2015 sobre el plan de independencia en una agenda incautada por la Guardia Civil en el registro su domicilio. En dichos apuntes se mencionaba que el planteamiento era "ir hasta el final" y presionar al Estado internacionalmente.

Preguntado por este mismo tema, el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, se ha desmarcado de esta agenda, afirmando que no conoce nada de estos apuntes. "Es una persona que la he saludado una vez y no la conozco", ha dicho sobre Jove.

"Nosotros trabajamos por hacer un país mejor, es lo que hicimos, es lo que estamos haciendo y es nuestro compromiso", ha asegurado Cleries al ser preguntado por la estrategia de los independentistas.