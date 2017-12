Iceta reivindica al PSC: "Hay seis partidos para el follón y solo uno para la solución"

12/12/2017 - 21:26

Se compromete de nuevo a no investir un presidente "ni independentista ni de derechas"

RUBÍ (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha erigido este martes su candidatura como la única que puede solucionar la situación política catalana: "Hay seis partidos para el follón y solo uno para la solución".

Lo ha dicho en un mitin en el Teatre La Sala de Rubí en el que también ha participado la presidenta balear, Francina Armengol; la alcaldesa del municipio, Ana Maria Martínez, y la candidata socialista Maria Mas.

Iceta ha defendido que solo el PSC está haciendo propuestas encaminadas a mejorar las cosas --por ejemplo, este martes ha presentado un plan de choque social de 3.000 millones de euros en una legislatura--: "Solo nosotros hacemos propuestas".

Ha explicado que "la situación política catalana es difícil, pero tiene solución porque el país tiene un capital fantástico" si bien para lograrlo es necesario que el PSC pueda liderar el nuevo Govern.

El resto de partidos --según él-- solo quieren perpetuar "el lío" y seguir con la política de bloques, y que en ese tipo de lógica no gana nadie, sino que pierden todos.

Ha criticado a los independentistas por "vender un cuento chino" o no ser sinceros con los catalanes, y se ha comprometido a ser honesto y a decir siempre la verdad, guste o no.

DAÑOS ECONÓMICOS

Iceta ha alertado de que el proceso soberanista ha causado graves daños económicos y se ha referido a un informe del BBVA que señala que Cataluña ha pasado de ser la primera en crecimiento del PIB en 2015 a ser la novena este año: "Y si la cosa no cambia, el año que viene será la última, cosa que espero que no ocurra".

Por eso, ha llamado a cambiar urgentemente de rumbo para dar paso a una nueva etapa que permita recuperar la imagen de Cataluña y dé estabilidad política y seguridad jurídica, logrando así que regresen las más de 3.000 empresas que se han ido a otros territorios.

Para lograr este objetivo desde la reconciliación y el diálogo, se ha comprometido a no investir a ningún presidente "ni independentista ni de derechas porque Cataluña no se lo merece".

"Necesitamos un Govern que no divida, que no dé miedo y dé tranquilidad y seguridad", ha señalado, y ha dicho que esto no lo pueden garantizar en ningún caso los independentistas.

Iceta considera que los independentistas merecen "un tiempo de reflexión largo para que Cataluña pueda ser rica y plena", con una mejor financiación y un mayor autogobierno.

Si él es presidente, negociará con el Gobierno centra con exigencia pero desde la lealtad: "No iré allí a darle una patada en la espinilla de buenas a primeras".

Y ha diferenciado el proyecto del PSC del de Cs y del PP: primero, porque el PSC es de izquierdas, y segundo, porque ofrece una alternativa a los catalanes más allá de decir 'no' a la independencia, ha dicho.