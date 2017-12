El Congreso reprocha a Podemos que plantee en una moción medidas para la Justicia y no en la subcomisión que abandonó

12/12/2017 - 21:47

El PP, PSOE, Ciudadanos y PNV piden a la formación morada que vuelva a ese Pacto de Estado porque es el lugar para debatir sus propuestas

Gran parte de los grupos parlamentarios han reprochado este martes en el Congreso al grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que la semana pasada abandonase la subcomisión creada para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia para después registrar y pedir el respaldo a una moción en la que se plantea una batería de 14 medidas para mejorar la Justicia.

El Congreso ha debatido en el Pleno esta moción en la que se insta al Gobierno a "dejar de interferir en la independencia judicial" y a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a mejorar el funcionamiento de esta administración. Fue registrada como consecuencia de la interpelación que el portavoz de Unidos Podemos en la materia, Eduardo Santos, dirigió hace dos semanas en la sesión de control al Gobierno al ministro del ramo, Rafael Catalá.

Tras aquel debate, Unidos Podemos decidió dar un 'portazo' a la subcomisión para el Pacto de la Justicia, al considerar que las reformas que pueden salir de ahí no dejarán de ser mero "maquillaje". Ahora, el PP, PNV, PSOE y Ciudadanos han reprochado esta actitud y les pide que vuelvan a esa subcomisión para debatir esas propuestas.

El diputado del PP Francisco Molinero ha destacado que "no tiene sentido" que Podemos participase en el acuerdo para crear dicha subcomisión y tras estar trabajando "días y horas", escuchando a las distintas asociaciones de jueces y fiscales y a operadores jurídicos, se "levanten" con la "excusa peregrina de que el ministro de Justicia no tiene un plan de Justicia".

"Es una auténtica deslealtad", ha añadido el 'popular', al mismo tiempo que ha afirmado que el grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias hace "política del postureo" y en busca de "titulares" porque "no les interesa nada la Justicia".

LA MOCIÓN NO LLEGA EN EL MOMENTO "OPORTUNO"

El PNV se ha mostrado partidario a no votar a favor de la moción porque no es el momento "oportuno", ya que se están elaborando las conclusiones de la conclusión. Mikel Legarda ha explicado que el voto en contra del grupo vasco no significa que se opongan al "contenido material" de la misma, sino a su debate.

En la misma línea, se ha mostrado el PSOE, pues según su portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, el lugar para debatir las 14 propuestas "heterogéneas" es la subcomisión. Por ello, ha pedido que "vuelvan a ese camino que han dejado".

"Han faltado a la buena fe con su actitud", ha reprochado Campo a Unidos Podemos durante su intervención. El socialista también ha afeado que los 'morados' hayan abandonado la subcomisión en su fase final y que intenten "salvar" la situación "con un instar al Gobierno a" que es lo que persigue la moción.

"Nadie más que nosotros les echaremos de menos" en el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Marcial Gómez Balsera, dirigiéndose a Unidos Podemos. Aún así, ha recalcado que la moción es un "texto de obviedades", "una mera expresión de deseos".

En este sentido, Gómez Balsera ha recriminado que la formación morada trate de hacer unas propuestas cuando "ni se han sentado en la mesa de Presupuestos". "Esto se consigue negociando, sentándose a discutir punto por punto, haciendo política", ha agregado.

COMPARACIÓN CON LA JUSTICIA BELGA

Por su parte, la diputada de ERC, Ester Capella, ha aprovechado su intervención para subrayar que la Justicia española no es independiente: "Deje de hacer y deshacer a su antojo", ha pedido al Gobierno. Ha afirmado que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, están en prisión por "motivos ideológicos", "mientras que corruptos condenados y ultras condenados campan a sus anchas".

Asimismo, ha señalado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés' ha retirado las órdenes europeas de detención lanzadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, huidos en Bélgica, porque sabe que los delitos de rebelión por los que se les investiga son "inexistentes". "Iban a ser desautorizados por sus colegas europeos", ha indicado la diputada catalana.

Capella también ha aseverado que ERC se presenta a las elecciones del próximos 21 de diciembre con las "manos atadas" porque su cabeza de lista, Junqueras, está en "prisión provisional simplemente por ser independentista".

ACERCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Por último, el diputado de Compromís, Enric Bataller, ha saludado la iniciativa de Unidos Podemos porque, según ha dicho, este partido apuesta "por acercar la justicia a la gente, que sea accesible, que no sea costosa, que reconozca el derecho a la justicia universal y gratuita", así como que los jueces y fiscales tengan conocimientos de las "costumbres" y "lenguas" existentes en todos los territorios de España.

Entre las 14 propuestas que recoge la moción, se encuentra la modificación del sistema de selección y formación de los jueces y fiscales; cambiar el modelos de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar su independencia; o la aprobación de un proyecto de Ley de Justicia Restaurativa.

Según ha explicado el portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Eduardo Santos, con esta moción se trata de acabar con la "paralización normativa" del PP en materia de Justicia, al que considera el "perro del hortelano" porque "ni hace, ni deja hacer". Ha indicado que, hasta el momento, sólo se ha debatido las leyes que ha "interesado" al PP y que la Comisión de Justicia está "paralizada" porque se entretiene a discutir "generalizaciones excesivas".

Este martes, el Pleno del Congreso han debatido esta moción y los grupos parlamentarios han anunciado la posición que tomará al respecto en la votación. Según han adelantado sus portavoces sólo recibirá el apoyo del Grupo Mixto, ERC y la propia formación morada; el PP y el PNV votarán en contra, mientras que el PSOE y Ciudadanos se abstendrán.