Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

13/12/2017 - 0:54

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El separatismo planea reponer el régimen disuelto por el 155. El independentismo usa los Ayuntamientos para burlar la neutralidad electoral"; "Macron: "El mundo está perdiendo la batalla del cambio climático""; "La creación de empresas bajó un 14% en Cataluña en octubre"; "Los ingresos por cotizaciones sociales marcan récord en 2017".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Los 'mossos' utilizaron el 1-O móviles que no dejaban rastro. Rovira diseñó con Forcadell el plan para violar las leyes del Parlament"; "La madre denunció a los tres futbolistas tras ver el móvil de la niña"; "El acusado de matar a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España dejó tetrapléjico a un guardia en Barcelona"; "Valls: "Los salafistas han apostado por Cataluña y no se habla de ello ahora""; "Interior eleva la seguridad antiterrorista tras la derrota del IS en Irak"; "Fondos de la UE para refugiados acaban en las milicias genocidas de Sudán".

LA VANGUARDIA: "La pugna Puigdemont-ERC marca el ecuador de la campaña"; "El Tribunal de Cuentas embarga a Mas su casa por el 9-N"; "Santamaría defiende el 155 ante empresarios catalanes"; "El pacto de la economía verde. Emmanuel Macron apostó ayer por la economía verde para combatir el cambio climático, durante la cumbre One Planet"; "Trump renueva su cruzada contra los inmigrantes"; "Jugar a ser camarero o ingeniera en el Festival de la Infancia".

ABC: "El dietario oculto del 'procés'. Un "desastre" económico y un "ridículo" electoral. La agenda incautada por la Guardia Civil demuestra que ya en 2016 los golpistas temián el fracaso del 1-O y la ruina económica de Cataluña si seguían adelante. Pretendían crear una decena de nuevos impuestos: bebidas azucaradas, cruceros, viviendas vacías .. No convocarían oposiciones en Educación durante ocho años para colocar a dedo sólo a interinos afines".

EL PERIÓDICO: "La ruina del 'procés'. Esade detecta un parón de inversiones en la mitad de las empresas y boicots a un tercio. Embargado el piso de Mas por el caso del 9-N"; "La UE naufraga con los refugiados"; "Los ERE sientan en el banquillo a Chaves y Griñán"; "'La manada, ante otro juicio por agresión sexual"; "El okupa de 'Ciutat morta', detenido por un homicidio".

EL CORREO: "Incendio en el centro de menores de Amorebieta; "El aumento de vuelos internacionales lleva al aeropuerto a batir su récord de viajeros"; "Embargan la casa de Artur Mas para cubrir la fianza por el 9-N"; "La nueva fiscalidad de las empresas no estará lista hasta marzo del año que viene".

LA RAZÓN: "El juez apela al 155 para que Montoro cifre la factura del 1-O. El Tribunal de Cuentas embarga la vivienda de Mas por no reunir la fianza de 5,2 millones por el 9-N"; "Puigdemont necesitará un permiso judicial para ser investido presidente"; "Juicio a una era de socialismo. Griñán y Chaves se sientan hoy en el banquillo por un fraude de 800 millones"; "Crimen de odio. Mata de una paliza a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España".